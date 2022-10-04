Українські військові затрофеїли рідкісний 120-мм міномет "Сани" (фото)

Військовослужбовці захопили не лише міномет, а й боєкомплект до нього.

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Під час контрнаступу українських військових на одному з напрямків був затрофений 120-мм міномет 2С12А "Сани". Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Бійці ЗСУ придбали російський 120-мм міномет "Сани". У Страткомі ЗСУ називають озброєння рідкісним трофеєм. Разом із мінометом військові захопили й боєкомплект до нього.

Міномет "Сани" — це радянська розробка з 1980-х років. Його розробили конструктори ЦНДІ "Буревісник", що входить до частини "Уралвагонзаводу". На озброєння радянської армії було прийнято 1981 року.

[ + – ] Разом із мінометом бійці захопили боєкомплект

2С12А — це російська модернізація міномета з новою транспортною машиною на базі шасі Урал-43206. На машину повинна встановлюватись електрична лебідка, сходи та інші елементи. Сам міномет буксирований. Чи захопили ЗСУ та транспортну машину невідомо.

Основні характеристики міномета "Сани":

маса міномета — 210 кг

прицільна скорострільність — до 10 пострілів за хвилину

максимальна дальність стрільби — 7100 м

мінімальна дальність стрільби — 480 м

возимий боєкомплект — 56 хв.

Нагадаємо, 3 жовтня ЗСУ затрофеїли повністю справний ТГС-1А "Сонцепек" разом із БК.

Раніше бійці ЗСУ отримали на озброєння танк Т-62М від російських військових. Його захопили на Херсонському напрямку.