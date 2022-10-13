Литва надасть Україні 120-мм міномети Panzermörser М113
Бронетранспортери з мінометами пройшли модернізацію ізраїльською компанією у 2013-2015 роках. Машинам покращили систему управління вогнем.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Україна отримає партію 120 мм міномети на базі БТР М113. Про це він написав у твіттері.
Глава оборонного відомства наголосив, що Литва продовжує підтримувати Україну. ЗСУ отримають партію зимового одягу та спорядження. Також на 2023 рік у бюджеті виділять додаткові кошти на матеріальне забезпечення ЗСУ.
"Забезпечимо 120-мм міномети на платформі М113, бронемашини, тепловізори, безпілотники й інші. Ми не зупинимося!" — написав Анушаускас.
Що відомо про міномети Panzermörser M113?
Як пишуть на "Мілітарному", на озброєнні литовської армії є близько 40 німецьких самохідних мінометів. Їх Німеччина передала у 2005-2006 роках. У БТР М113 встановлюється фінський 120 мм міномет Tampella. Його максимальна дальність стрільби становить 6350 метрів, а кількість мін на борту становить 60 одиниць. Екіпаж і розрахунок міномета складає 5 осіб.
Відомо, що з 2013 до 2015 року БТРи з мінометами були модернізовані ізраїльською компанією Elbit. Було замінено стволи мінометів, а самі бронетранспортери оснастили новою цифровою системою управління вогнем. У ході модернізації також оновили прилади для спостереження та коригування вогню.
Нагадаємо, українські військові використовують у боях проти ЗС РФ раритетний міномет М-240. Одна міна для нього важить 130 кг.
Також повідомлялося, що ЗСУ затрофеїли рідкісний міномет "Сані" 120-мм калібру.