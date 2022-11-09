Минометчики 28-й бригады рассказали как бьют по ВС РФ из финских минометов (фото)

О поставках минометов из Финляндии стало известно в середине августа. Теперь расчеты постоянно страшат врага своими ударами по бронетехнике и личному составу оккупантов.

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Украинские военные применяют 120-мм финские минометы для поражения российских сил. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Как говорит один из минометчиков, российские войска постоянно пытаются подбить их расчеты так как они постоянно устрашают врага. Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Командир расчета Владимир с позывным "Ава" назвал финский 120-мм миномет "Оксаной" в честь своей жены.

[ + – ] Расчет миномета постоянно находится под прицелом ВСУ

"В первые дни сложнее всего было подобрать команду, поскольку надо учитывать не только умения бойцов, но и их личные качества. Не все могут сработаться друг с другом, но у нас этой проблемы нет, поскольку я проводил, в частности психологическую работу", — рассказал "Ава".

Сам военный служит в украинской армии с 2016 года. Начинал он в добровольческих подразделениях на Донбассе, где и было первое знакомство с минометами. Позднее он перешел на службу в 28-ю бригаду и с первых дней полномасштабного вторжения защищает нашу страну.

[ + – ] Герб Украины

После освоения финских минометов, расчет стал существенной угрозой для российских сил. Как говорит Владимир, оккупанты постоянно пытаются их подбить так как на их счету десятки уничтоженных БМП, логистических транспортных средств и личного состава ВС РФ. Также "Ава" подметил, что чувствуется дефицит боеприпасов у российских войск. Если раньше они выпускали до 100 разных боеприпасов, то сейчас их меньше благодаря украинской дальнобойной артиллерии.

Напомним, в середине августа стало известно, что ВСУ получили на вооружение 120-мм минометы из Финляндии. Он способен выпускать до 15 мин в минуту.

В начале октября в Финляндии анонсировали пакет военной помощи Украине на 93 млн евро. Страна заявляет, что Киев нужно будет поддерживать еще долго.