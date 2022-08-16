Украинские военные получили на вооружение 120-мм финские минометы (фото)

Миномет способен выпускать до 15 мин в минуту. Ранее их поставки в Украину публично не анонсировались.

Бойцы Вооруженных сил Украины применяют финские минометы Krh 120 мм. Об этом сообщают аналитики блога Ukraine Weapons Tracker.

Украинские военные применяют тяжелые минометы производства компании Vammas. Финские минометы впервые попали на фото. Отмечается, что о поставках минометов в Украину ранее не было сообщено. Авторы говорят, что так происходит и с другой помощью из Финляндии.

Минометы замечены в использовании у украинских морпехов.

Что известно о финских минометах Krh?

На вооружение финской армии находится 698 минометов 120 RH 92 и около 60 более старой модификации Krh 85. Как писал "Милитарный" более старые минометы использовались как учебные, чтоб экономить ресурс более новых систем.

[ + – ] Миномет 120 Krh

Вес 120-мм миномета 120 Krh 92 составляет 159 кг при применении и почти 500 кг при транспортировке. Он способен производить 15 выстрелов в минуту с максимальной эффективностью стрельбы до 7,3 км.

О количестве поставленных минометов в Украину ничего неизвестно.

Напомним, 10 июня Финляндия анонсировала поставки нового пакета вооружения для Украины. В целях безопасности никаких деталей о поставках не было, однако известно, что он составлен по украинским потребностям.

Также сообщалось, что Финляндия и Эстония закроют Балтийское море для российских кораблей.