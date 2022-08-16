Українські військові отримали на озброєння 120 мм фінські міномети (фото)

Міномет здатний випускати до 15 мін за хвилину. Раніше їхнє постачання в Україну публічно не анонсували.

Бійці Збройних Сил України застосовують фінські міномети Krh 120 мм. Про це повідомляють аналітики блогу Ukraine Weapons Tracker.

Українські військові використовують важкі міномети виробництва компанії Vammas. Фінські міномети вперше потрапили на фото. Зазначається, що про постачання мінометів в Україну раніше не повідомляли. Автори кажуть, що так відбувається і з іншою допомогою із Фінляндії.

Міномети помічені у використанні в українських морпіхів.

Що відомо про фінські міномети Krh?

На озброєння фінської армії знаходиться 698 мінометів 120 RH 92 і близько 60 старішої модифікації Krh 85. Як писав "Мілітарний", старіші міномети використовувалися як навчальні, щоб економити ресурс новіших систем.

[ + – ] Міномет 120 Krh

Вага 120-мм міномета 120 Krh 92 складає 159 кг під час застосування та майже 500 кг під час транспортування. Він здатний робити 15 пострілів за хвилину з максимальною ефективністю стрільби до 7,3 км.

Про кількість поставлених мінометів до України нічого невідомо.

Нагадаємо, 10 червня Фінляндія анонсувала постачання нового пакета озброєння для України. З метою безпеки жодних деталей про постачання не було, проте відомо, що його складено за українськими потребами.

Також повідомлялося, що Фінляндія та Естонія закриють Балтійське море для російських кораблів.