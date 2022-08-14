Внутрішнє море НАТО. Фінляндія та Естонія закриють Балтійське море для кораблів РФ

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, це стане можливим після вступу Фінляндії до НАТО та об'єднання систем берегової охорони двох держав.

Після вступу Фінляндії до НАТО Гельсінкі та Таллін планують об'єднати системи берегової оборони, що дозволить повністю закрити вихід у Балтійське море для кораблів Російської Федерації. Про це в інтерв'ю фінській газеті Iltalehti заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Нам потрібно інтегрувати нашу берегову оборону. Дальність дії естонських і фінських ракет перевищує ширину Фінської затоки. Це означає, що ми об'єднуємо нашу ПРО [протиракетну оборону] і ділитимемося один з одним всією інформацією", — зокрема, розповів Певкур.

За його словами, після приєднання Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу Балтійське море фактично стане "внутрішнім морем НАТО", що суттєво змінить ситуацію порівняно із сьогоднішньою.

Максимальна ширина Фінської затоки складає 130 км. Як уточнює фінське видання, восени 2021 року Естонія вирішила придбати ізраїльські ракети Blue Spear для боротьби з морськими цілями. Дальність польоту ракети становить 290 км. Таким чином, естонці можуть націлити свій ракетний вогонь у будь-яку точку Фінської затоки.

На озброєнні Військово-морських сил Фінляндії у свою чергу знаходиться ракетна система для ураження морських цілей МТО 85М з дальністю понад 100 км. Вона оснащена пошуковою радіолокаційною головкою і фіни здатні контролювати акваторію до північного узбережжя Естонії.

Як зазначається, фіни та естонці планували спільну берегову оборону ще у 1930-х роках, але на той час проєкт так і не було реалізовано.

Як додав Певкур, найближчим часом в Естонії створять штаб-квартиру нової дивізії НАТО. Вона складатиметься із п'яти бригад. Естонія виділяє дві бригади, ще одну – Великобританія. У разі потреби союзники направлять до регіону ще дві бригади.

Нагадаємо, з 18 серпня Естонія закриває в'їзд для росіян із шенгенськими візами. Рішення не торкається російських дипломатів та членів їхніх сімей, а також працівників сфери міжнародної торгівлі. А студентам з РФ, які не встигли закінчити навчання, дадуть змогу продовжити дозвіл на проживання терміном на один рік.

Раніше ми писали про те, що в США ратифікували вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. За словами Джо Байдена, коли розпочалося вторгнення, Путін вважав, що зможе послабити рішучість країн Альянсу. Але завдяки Фінляндії та Швеції кількість країн НАТО збільшилася до 32-х.