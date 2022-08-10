У США ратифікували вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

За словами Джо Байдена, коли розпочалося вторгнення, Путін вважав, що зможе послабити рішучість країн Альянсу. Але завдяки Фінляндії та Швеції кількість країн НАТО збільшилася до 32-х.

Президент США Джозеф Байден схвалив рішення США ратифікувати заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. За словами американського лідера, участь у Північноатлантичному альянсі зробить їх як ніколи сильними. Про це повідомляє CNN.

На церемонії підписання протоколів про приєднання до НАТО були присутні президент Байден, віцепрезидентка Камала Гарріс, надзвичайний і повноважний посол Фінляндії у США та посол Швеції у США Карін Олофсдоттер.

"У Швеції та Фінляндії розвинені демократичні інституції, а також сильна та транспарентна економіка, — зазначив президент Байден. — Вони відповідатимуть усім вимогам НАТО, у цьому ми впевнені та зробимо наш союз сильнішим, а Америка та жителі США будуть у більшій безпеці".

За словами Байдена, США віддані трансатлантичному партнерству, особливо у світлі вторгнення Путіна в Україну.

"У той час, коли путінська Росія розхитує мир і безпеку в Європі, коли автократи кидають виклик світопорядку, який ґрунтується на правилах, сила Трансатлантичного альянсу та відданість США НАТО набагато важливіші, ніж це було раніше", — сказав Байден.

"Коли почалося вторгнення, Путін думав, що може все це зруйнувати і послабити нашу рішучість, коли завдяки Фінляндії зі Швецією кількість країн НАТО збільшилася до 32-х, ми стали як ніколи сильні", — заявив Байден.

Раніше Фокус розбирався у тому, як Швеція і Фінляндія посилять НАТО, керівництво цих країн було змушене діяти через початок гострої фази війни в Україні.

Кремль пообіцяв "контрзаходи", якщо Фінляндія припинить видавання віз громадянам РФ. У російській пресі розійшлися відомості про те, що сусідня країна планує змінити свою візову політику щодо жителів країни-агресора.