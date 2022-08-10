В США ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

По словам Джо Байдена, когда началось вторжение, Путин считал, что сможет ослабить решимость стран Альянса. Но благодаря Финляндии и Швеции число стран НАТО увеличилось до 32-х.

Президент США Джозеф Байден приветствовал решение США ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. По словам американского лидера, участие в Североатлантическом альянсе сделает их как никогда сильными. Об этом сообщает CNN.

На церемонии подписания протоколов о присоединении к НАТО присутствовали президент Байден, вице-президент Камала Харрис, чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в США и посол Швеции в США Карин Олофсдоттер.

"У Швеции и Финляндии развитые демократические институции, а также сильная и транспарентная экономика, — отметил президент Байден. — Они будут соответствовать всем требованиям НАТО, в этом мы уверены и сделаем наш союз сильнее, а Америка и жители США будут в большей безопасности".

По слвоам Байдена, США привержено трансатлантическому партнерству, в особенности в свете вторжения Путина в Украину.

"В то время, когда путинская Россия расшатывает мир и безопасность в Европе, когда автократы бросают вызов миропорядку, который зиждется на правилах, сила Трансатлантического альянса и приверженность США НАТО намного важнее, чем это было прежде", — сказал Байден.

"Когда началось вторжение, Путин думал, что может все это разрушить и ослабить нашу решимость, когда же благодаря Финляндии со Швецией число стран НАТО увеличилось до 32-х, мы стали как никогда сильны", — заявил Байден.

Ранее Фокус разбирался в том, как Швеция и Финляндия усилят НАТО, руководство этих стран было вынуждено действовать из-за начала острой фазы войны в Украине.

Кремль пообещал "контрмеры", если Финляндия прекратит выдачу виз гражданам РФ. В российской прессе разошлись сведения о том, что соседняя страна планирует изменить свою визовую политику в отношении жителей страны-агрессора.