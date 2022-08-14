Внутреннее море НАТО. Финляндия и Эстония закроют Балтийское море для кораблей РФ

По словам министр обороны Эстонии Ханно Певкура, это станет возможным после вступления Финляндии в НАТО и объединения систем береговой охраны двух государств.

После вступления Финляндии в НАТО Хельсинки и Таллин планируют объединить системы береговой обороны, что позволит полностью закрыть выход в Балтийское море для кораблей Российской Федерации. Об этом в интервью финской газете Iltalehti заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Нам нужно интегрировать нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива . Это значит, что мы объединяем нашу ПРО [противоракетную оборону] и будем делиться друг с другом всей информацией", — в частности, рассказал Певкур.

По его словам, после присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому Альянсу Балтийское море фактически станет "внутренним морем НАТО", что существенно изменит ситуацию по сравнению с сегодняшней, считает эстонский политик.

Максимальная ширина Финского залива составляет 130 км. Как уточняет финское издание, осенью 2021 года Эстония решила приобрести израильские ракеты Blue Spear для борьбы с морскими целями. Дальность полета ракеты составляет 290 км. Таким образом, эстонцы могут нацелить свой ракетный огонь в любую точку в Финском заливе.

На вооружении Военно-морских сил Финляндии, в свою очередь, находится ракетная система для поражения морских целей МТО 85М с дальностью более 100 км. Она оснащена поисковой радиолокационной головкой и финны способны контролировать акваторию вплоть до северного побережья Эстонии.

Как отмечается, финны и эстонцы планировали совместную береговую оборону еще в 1930-х годах, но в то время проект так и не был реализован.

Как добавил Певкур, в ближайшее время в Эстонии создадут штаб-квартиру новой дивизии НАТО. Она будет состоять из пяти бригад. Эстония выделяет две бригады, еще одну – Великобритания. В случае необходимости союзники направят в регион еще две бригады.

Напомним, с 18 августа Эстония закрывает въезд для россиян с шенгенскими визами. Решение не затрагивает российских дипломатов и членов их семей, а также работников сферы международной торговли. А студентам из РФ, которые не успели закончить обучение, разрешат продлить вид на жительство сроком на один год.

Ранее мы писали о том, что в США ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По словам Джо Байдена, когда началось вторжение, Путин считал, что сможет ослабить решимость стран Альянса. Но благодаря Финляндии и Швеции число стран НАТО увеличилось до 32-х.