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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Фінляндія анонсувала новий пакет озброєння для України

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військова допомога Україні
Фото: Минобороны Украины

Щоб безпечно відправити всю допомогу, подробиці поставок не стали розголошувати, проте додали, що вони враховують прохання України.

Міністерство оборони Фінляндії анонсувало передачу Україні додаткової оборонної техніки. Про це повідомляється у пресрелізі відомства.

Президент країни ухвалив рішення про те, що Фінляндія має направити Україні більше військової техніки. Будь-які подробиці там не стали вказувати з метою безпеки.

"У додатковій допомозі, наданій Фінляндією, враховували як потреби України, так і ресурсна ситуація Збройних сил", — зазначили в Міноборони.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ Україна звернулася за матеріально-технічною допомогою до ЄС та НАТО.

Нагадаємо, Чорногорія ухвалила рішення про передачу додаткової військової допомоги Україні. У Міноборони заявили, що це рішення послідовне, оскільки вони підтримують цілісність та безпеку України.

Раніше повідомлялося, що Україна хоче купити у Ізраїлю систему ПРО "Залізний купол".