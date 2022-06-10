Фінляндія анонсувала новий пакет озброєння для України

Щоб безпечно відправити всю допомогу, подробиці поставок не стали розголошувати, проте додали, що вони враховують прохання України.

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Міністерство оборони Фінляндії анонсувало передачу Україні додаткової оборонної техніки. Про це повідомляється у пресрелізі відомства.

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Президент країни ухвалив рішення про те, що Фінляндія має направити Україні більше військової техніки. Будь-які подробиці там не стали вказувати з метою безпеки.

"У додатковій допомозі, наданій Фінляндією, враховували як потреби України, так і ресурсна ситуація Збройних сил", — зазначили в Міноборони.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ Україна звернулася за матеріально-технічною допомогою до ЄС та НАТО.

Нагадаємо, Чорногорія ухвалила рішення про передачу додаткової військової допомоги Україні. У Міноборони заявили, що це рішення послідовне, оскільки вони підтримують цілісність та безпеку України.

Раніше повідомлялося, що Україна хоче купити у Ізраїлю систему ПРО "Залізний купол".