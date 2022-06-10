Чорногорія передасть додаткову партію військової допомоги Україні

У Міноборони країни наголосили, що вони підтримують хоробрий український народ у боротьбі проти російського вторгнення.

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Уряд Чорногорії ухвалив рішення щодо постачання Україні додаткової військової допомоги. Про це повідомляє телерадіокомпанія RTCG.

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9 червня Міноборони запропонувало надати додаткову військову допомогу Україні. Уряд рішення підтримав. Вказується, що це рішення зображає послідовність у забезпеченні підтримки цілісності та суверенітету України.

"Військова та гуманітарна допомога, яку надала Чорногорія, є доказом безумовної підтримки хороброго українського народу та безперервної відданості спільним діям проти недемократичних принципів", — заявили в оборонному відомстві.

Там також наголосили, що Чорногорія як член НАТО (з 2017 року) засуджує незаконне та невиправдане вторгнення РФ до суверенної європейської держави.

Подробиць про те, що увійде у військову допомогу, немає. Проте очікують проведення консультацій з українською стороною щодо потреб.

Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що Словаччина передасть Україні 8 САУ Zuzana 2. За словами Міністра оборони Надя, українські військові вже проходять підготовку на самохідних артустановках.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українська армія отримала понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки.