Черногория передаст дополнительную партию военной помощи Украине

В Минобороны страны подчеркнули, что они поддерживают храбрый украинский народ в борьбе против российского вторжения.

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Правительство Черногории приняло решение о поставках Украине дополнительной военной помощи. Об этом сообщает телерадиокомпания RTCG.

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9 июня Минобороны предложило оказать дополнительную военную помощь Украине. Правительство решение поддержало. Указывается, что это решение отображает последовательность в обеспечении поддержки целостности и суверенитета Украины.

"Военная и гуманитарная помощь, которую оказала Черногория, является доказательством безусловной поддержки храброго украинского народа и беспрерывной преданности общим действиям против недемократических принципов", — заявили в оборонном ведомстве.

Там также подчеркнули, что Черногория как член НАТО (с 2017 года) осуждает незаконное и неоправданное вторжение РФ в суверенное европейское государство.

Подробностей о том, что войдет в военную помощь нет. Однако ожидается проведение консультаций с украинской стороной о потребностях.

Напомним, 30 мая стало известно, что Словакия передаст Украине 8 САУ Zuzana 2. По словам министра обороны Надя, украинские военные уже проходят подготовку на самоходных артустановках.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинская армия получила свыше 240 танков и почти 100 единиц бронетехники.