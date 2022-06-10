Финляндия анонсировала новый пакет вооружения для Украины

Чтобы безопасно отправить всю помощь подробности поставок не стали разглашать, однако добавили, что они учитывают просьбу Украины.

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Министерство обороны Финляндии анонсировало передачу Украине дополнительной оборонной техники. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

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Президент страны принял решение о том, что Финляндия должна направить Украине больше военной техники. Какие-либо подробности там не стали указывать в целях безопасности.

"В дополнительной помощи, предоставленной Финляндией, учитывались как потребности Украины, так и ресурсная ситуация Вооруженных сил", — отметили в Минобороны.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ, Украина обратилась за материально-технической помощью к ЕС и НАТО.

Напомним, Черногория приняла решение о передаче дополнительной военной помощи Украине. В Минобороны заявили, что это решение последовательное, так как они поддерживают целостность и сохранность Украины.

Ранее сообщалось, что Украина хочет закупить у Израиля систему ПРО "Железный купол".