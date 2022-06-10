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Военный Фокус Российско-украинская война

Финляндия анонсировала новый пакет вооружения для Украины

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военная помощь украине
Фото: Минобороны Украины

Чтобы безопасно отправить всю помощь подробности поставок не стали разглашать, однако добавили, что они учитывают просьбу Украины.

Министерство обороны Финляндии анонсировало передачу Украине дополнительной оборонной техники. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Президент страны принял решение о том, что Финляндия должна направить Украине больше военной техники. Какие-либо подробности там не стали указывать в целях безопасности.

"В дополнительной помощи, предоставленной Финляндией, учитывались как потребности Украины, так и ресурсная ситуация Вооруженных сил", — отметили в Минобороны.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ, Украина обратилась за материально-технической помощью к ЕС и НАТО.

Напомним, Черногория приняла решение о передаче дополнительной военной помощи Украине. В Минобороны заявили, что это решение последовательное, так как они поддерживают целостность и сохранность Украины.

Ранее сообщалось, что Украина хочет закупить у Израиля систему ПРО "Железный купол".