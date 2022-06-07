Украина хочет купить у Израиля систему ПРО "Железный купол", — посол

Украинский дипломат Евгений Корнийчук предложил Израилю выйти из зоны комфорта и подкрепить военной помощью формальные заверения в поддержке.

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Во вторник, 7 мая, на пресс-конференции в Тель-Авиве Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Украина хочет купить систему противоракетной обороны "Железный купол", отметив, что США не будут препятствовать этой сделке. Об этом сообщает Associated Press.

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Евгений Корнийчук без каких-либо обвинений в том, что Израиль блокирует продажи системы ПРО, заявил, что хочет, чтобы правительство Израиля подкрепило военной помощью формальные заверения в поддержке Украины.

"Хочу, чтобы Израиль вышел из своей зоны комфорта и вернулся в реальность. Нам нужна помощь Израиля… Я имею в виду военно-техническую поддержку. Нам нужен "Железный купол", который бы помог спасти мирных женщин и детей от российских ракет", — сказал Корнейчук. Он назал эту ПРО не оружием, а инструментом для защиты жизней гражданских лиц.

Дипломат настаивает на том, что Украина готова заплатить за эту систему.

"Нам не нужно пожертвование, мы хотим ее купить", — сказал он.

"Израиль ничего не должен Украине. Мы не просим о помощи. Мы верим, что с моральной точки зрения Израиль должен встать на сторону, на которой находится весь остальной западный мир и помочь Украине всем, чем может", — заявил дипломат.

По его словам, с начала активной фазы войны с РФ, сотрудничество Украины и Израиля остается на нулевом уровне. Даже просьбы о поставке 20 тыс. касок и бронежилетов не были выполнены. Украина в итоге получила только 2 тыс. касок и 5 тыс. бронежилетов, которые в итоге оказались третьего, а не пятого класса защиты, то есть недостаточно эффективными.

Израиль, отметил Корнейчук, на ведущих ролях в плане протезирования, однако власти страны не согласились лечить украинских солдат, которые потеряли руки или ноги в боях и не могут вернуться на поля сражений. По сути, они стали гражданскими лицами, которые нуждаются в помощи.

"Они не смогут воевать, они просто люди. Обсуждения с Министерством здравоохранения продолжаются уже больше месяца", — сказал дипломат, отметив все же гуманитарную помощь со стороны Израиля.

Корнийчук также напомнил, что на прошлой неделе Израиль отклонил запрос со стороны США к Германии на поставку Украине противотанковых ракет Spike с израильской лицензией.

"На прошлой неделе из того, что мне известно, американцы дали разрешение на поставки Украине противоракетных системы "Спайк", но Израиль ответил отказом", — сказал Корнейчук, добавив, что Берлин не возражал против передачи ракетных систем Украине, которые выпускает израильская компания Rafael Advanced Defense Systems. Эти ракеты 5-го поколения Rafael поставляет в 18 стран ЕС и НАТО.

[ + – ] Противоракетная система "Спайк".

ПРО "Железный купол"

Тактическая система противоракетной обороны "Железный купол" защищает Израиль от неуправляемых ракет малой дальности — 4-70 км. Это также разработка компании Rafael. Каждая батарея системы защищает площадь до 150 квадратных км.

По информации Исследовательской службы Конгресса, США на протяжении 10 лет оказывают финансовую поддержку израильскому "Железному куполу", выделив в общей сложности уже порядка 1,6 млрд долларов на производство и техническое обслуживание системы ПРО.

Согласно некоторым источникам, весьма маловероятно, что Израиль в конечном итоге согласится продать "Железный купол" Украине, а равно и какой бы то ни было другой стране в силу того, что между Израилем и США действует специальное соглашение, касающееся экспорта вооружений. Однако системы ПВО "Праща Давида" и SPYDER все же могут быть переданы Украине. Так, SPYDER уже была продана Чехии и Филиппинам.

Израильские власти ограничивают свою поддержку Украины гуманитарной помощью, опасаясь, что поставки летальных, либо даже оборонительных вооружений вызовут недовольство со стороны РФ, чей военный контингент присутствует в соседней с Израилем Сирии и потенциально таит в себе угрозу.

Ранее Фокус сообщал, что США официально с 1 июня обязались поставлять Украине реактивные системы HIMARS. По мнению экспертов, в текущих условиях войны РСЗО будут наиболее эффективны для ВСУ. Установку можно разместить за несколько минут, таким образом повышается вероятность выживания.