Україна хоче купити в Ізраїлю систему ПРО "Залізний купол", — посол

Український дипломат Євген Корнійчук запропонував Ізраїлю вийти із зони комфорту та підкріпити військовою допомогою формальні запевнення в підтримці.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У вівторок, 7 травня, на пресконференції в Тель-Авіві Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Україна хоче купити систему протиракетної оборони "Залізний купол", зазначивши, що США не перешкоджатимуть цій угоді. Про це повідомляє Associated Press.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Євген Корнійчук без жодних звинувачень у тому, що Ізраїль блокує продаж системи ПРО, заявив, що хоче, щоб уряд Ізраїлю підкріпив військовою допомогою формальні запевнення у підтримці України.

"Хочу, щоб Ізраїль вийшов зі своєї зони комфорту і повернувся в реальність. Нам потрібна допомога Ізраїлю... Я маю на увазі військово-технічну підтримку. Нам потрібен "Залізний купол", який допоміг би врятувати мирних жінок і дітей від російських ракет", — сказав Корнійчук. Він назвав цю ПРО не зброєю, а інструментом для захисту життів цивільних осіб.

Дипломат наполягає, що Україна готова заплатити за цю систему.

"Нам не потрібна пожертва, ми хочемо її купити", — сказав він.

"Ізраїль нічого не винен Україні. Ми не просимо про допомогу. Ми віримо, що з морального погляду Ізраїль має стати на бік, на якому знаходиться вся решта західного світу і допомогти Україні всім, чим може", — заявив дипломат.

За його словами, з початку активної фази війни з РФ співпраця України та Ізраїлю залишається на нульовому рівні. Навіть прохання про постачання 20 тис. касок та бронежилетів не виконано. Україна у результаті отримала лише 2 тис. касок та 5 тис. бронежилетів, які у результаті виявилися третього, а не п'ятого класу захисту, тобто недостатньо ефективними.

Ізраїль, зазначив Корнійчук, на провідних ролях у плані протезування, проте влада країни не погодилася лікувати українських солдатів, які втратили руки або ноги в боях і не можуть повернутися на поля битв. По суті, вони стали цивільними особами, які потребують допомоги.

"Вони не зможуть воювати, вони просто люди. Обговорення з Міністерством охорони здоров'я тривають уже понад місяць", — сказав дипломат, зазначивши все ж таки гуманітарну допомогу з боку Ізраїлю.

Корнійчук також нагадав, що минулого тижня Ізраїль відхилив запит із боку США до Німеччини на постачання Україні протитанкових ракет Spike з ізраїльською ліцензією.

"Минулого тижня з того, що мені відомо, американці дали дозвіл на постачання Україні протиракетних систем "Спайк", але Ізраїль відповів відмовою", — сказав Корнійчук, додавши, що Берлін не заперечував проти передачі ракетних систем Україні, які випускає ізраїльська компанія Rafael Advanced Defense Systems. Ці ракети 5-го покоління Rafael постачає до 18 країн ЄС та НАТО.

[ + – ] Протиракетна система "Спайк"

ПРО "Залізний купол"

Тактична система протиракетної оборони "Залізний купол" захищає Ізраїль від некерованих ракет малої дальності — 4-70 км. Це також розробка компанії Rafael. Кожна батарея системи захищає площу до 150 кв.

За інформацією Дослідницької служби Конгресу, США протягом 10 років надають фінансову підтримку ізраїльському "Залізному куполу", виділивши загалом вже близько 1,6 млрд доларів на виробництво та технічне обслуговування системи ПРО.

Згідно з деякими джерелами, дуже малоймовірно, що Ізраїль зрештою погодиться продати "Залізний купол" Україні, а також будь-якій іншій країні через те, що між Ізраїлем і США діє спеціальна угода, що стосується експорту озброєнь. Проте системи ППО "Праща Давида" та SPYDER все ж таки можуть передати Україні. Так, SPYDER вже продана Чехії та Філіппінам.

Ізраїльська влада обмежує свою підтримку України гуманітарною допомогою, побоюючись, що постачання летальних, або навіть оборонних озброєнь викличуть невдоволення з боку РФ, чий військовий контингент присутній у сусідній з Ізраїлем Сирії та потенційно таїть у собі загрозу.

Раніше Фокус повідомляв, що США офіційно з 1 червня зобов'язалися постачати Україні реактивні системи HIMARS. На думку експертів, у поточних умовах війни РСЗВ будуть найефективнішими для ЗСУ. Установку можна розмістити за кілька хвилин, так підвищується можливість виживання.