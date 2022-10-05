"Не последний": в Финляндии анонсировали пакет военной помощи Украине и рассказали о ядерной угрозе

В Финляндии заявили, что отправили Украине военную помощь общей стоимостью в 93 миллиона евро. Там считают, что поддерживать Киев в войне против РФ придется кеще долго.

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Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил на заседании парламента страны, что подготовка к отправке девятой партии военной помощи Украине близится к завершению. Об этом пишет портал yle.fi.

По его словам, решение об этом будет принято в ближайшее время.

"Он [новый пакет помощи] вряд ли будет последним. Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время", — сказал Кайкконен во время заседания.

В материале сказано, что общая стоимость пакетов, которые Хельсинки предоставили Киеву, оценивается в 93 млн евро.

Кроме того, как сообщается, во время заседания многие политики высказались в поддержку Украины. Также там обсудили возможное использование Россией ядерного оружие. Предполагается, что вероятность того, что президент РФ Владимир Путин решится на применение этого типа вооружения мала. Однако его угрозы "вызывают беспокойство".

Ранее сообщалось, что в украинской армии "засветились" финские бронетранспортеры Patria Pasi. Финляндия не анонсировала поставки БТРов в Украину, однако есть вероятность, что передали их именно они. Бронетранспортеры окрашены в характерный для армии Финляндии камуфляж. БТР Sisu выполнен на базе грязовика Sisu SA-150 и предназначался для замены советских БТР-60.

Еще напомним, что Финляндия арестовала активы братьев Ротенбергов и основателя Yandex. Благодаря аресту активы компаний не могут быть переданы в залог или проданы без разрешения судебного пристава.

Кроме того, Фокус писал, что Швеция и Финляндия официально станут членами НАТО до конца года. Словакия, Венгрия и Турция ратифицируют соглашение двух стран с Альянсом до 25 декабря, ожидает посол Штатов в Финляндии Дуглас Хики.