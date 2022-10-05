"Не останній": у Фінляндії анонсували пакет військової допомоги Україні та розповіли про ядерну загрозу

У Фінляндії заявили, що відправили Україні військову допомогу загальною вартістю 93 мільйони євро. Там вважають, що підтримувати Київ у війні проти РФ доведеться довго.

Related video

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив на засіданні парламенту країни, що підготовка до відправки дев'ятої партії військової допомоги Україні наближається до завершення. Про це пише портал yle.fi.

За його словами, рішення про це буде ухвалено найближчим часом.

"Він [новий пакет допомоги] навряд чи буде останнім. Ми маємо бути готові підтримувати Україну ще довгий час", — сказав Кайкконен під час засідання.

У матеріалі сказано, що загальна вартість пакетів, які надали Києву Гельсінкі, оцінюється в 93 млн євро.

Крім того, як повідомляється, під час засідання багато політиків висловилися за підтримку України. Також там обговорили можливе використання Росією ядерної зброї. Передбачається, що ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін зважиться на застосування цього озброєння мала. Однак його погрози "викликають занепокоєння".

Раніше повідомлялося, що в українській армії "засвітилися" фінські бронетранспортери Patria Pasi. Фінляндія не анонсувала постачання БТРів до України, проте є ймовірність, що їх передали саме вони. Бронетранспортери пофарбовані у характерний для армії Фінляндії камуфляж. БТР Sisu виконаний на базі Sisu SA-150 і призначався заміни радянських БТР-60.

Ще нагадаємо, що Фінляндія заарештувала активи братів Ротенбергів та засновника Yandex. Завдяки арешту активи компаній не можуть бути передані у заставу або продані без дозволу судового пристава.

Крім того, Фокус писав, що Швеція та Фінляндія офіційно стануть членами НАТО до кінця року. Словаччина, Угорщина та Туреччина ратифікують угоду двох країн з Альянсом до 25 грудня, очікує посол Штатів у Фінляндії Дуглас Хіки.