В українській армії "засвітилися" фінські бронетранспортери Patria Pasi (відео)

Фінляндія не анонсувала постачання БТРів до України, проте є ймовірність, що їх передали саме вони. Бронетранспортери пофарбовані в характерний для армії Фінляндії камуфляж.

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На озброєнні української армії з'явилося щонайменше кілька фінських бронетранспортерів ХА-180, також відомі під назвою Pasi або Sisu. Про це повідомляє аналітика Ukraine Weapons Tracker.

Раніше про постачання фінських БТР ніде офіційно не повідомлялося. БТРи-амфібії, ймовірно, передані із запасу фінської армії, оскільки вони мають характерний камуфляж. На опублікованих фото видно щонайменше 5 БТР Patria Pasi.

[ + – ] Десантне відділення БТР Pasi

Важливо

За НАТО, за праве діло: допомога Фінляндії Україні

БТР Sisu виконаний з урахуванням грузовика Sisu SA-150 і призначався для заміни радянських БТР-60.

[ + – ] БТР створено на базі вантажівки SA-150

Усього випущено приблизно 1000 БТРів із 1980-х років. З них близько 400 перебувають у фінській армії. Бронетранспортер здатний долати морські перешкоди зі швидкістю до 9 км/год, а рухатися по шосе на швидкості до 100 км/год. Таких показників БТР досягає завдяки двигуну Valmet 611 DSBJA із турбонаддувом на 236 кінських сил. У десантному відділенні може бути від 14 до 16 десантників залежно від модифікації.

Нагадаємо, Фокус переклав статтю як Швеція та Фінляндія посилять НАТО і як цьому рішенню сприяла війна в Україні.

Раніше повідомлялося, що французькі БТРи VAB допомагають українським військовим під час контрнаступу у Херсонській області.