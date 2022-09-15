В українській армії "засвітилися" фінські бронетранспортери Patria Pasi (відео)
Фінляндія не анонсувала постачання БТРів до України, проте є ймовірність, що їх передали саме вони. Бронетранспортери пофарбовані в характерний для армії Фінляндії камуфляж.
На озброєнні української армії з'явилося щонайменше кілька фінських бронетранспортерів ХА-180, також відомі під назвою Pasi або Sisu. Про це повідомляє аналітика Ukraine Weapons Tracker.
Раніше про постачання фінських БТР ніде офіційно не повідомлялося. БТРи-амфібії, ймовірно, передані із запасу фінської армії, оскільки вони мають характерний камуфляж. На опублікованих фото видно щонайменше 5 БТР Patria Pasi.Важливо
БТР Sisu виконаний з урахуванням грузовика Sisu SA-150 і призначався для заміни радянських БТР-60.
Усього випущено приблизно 1000 БТРів із 1980-х років. З них близько 400 перебувають у фінській армії. Бронетранспортер здатний долати морські перешкоди зі швидкістю до 9 км/год, а рухатися по шосе на швидкості до 100 км/год. Таких показників БТР досягає завдяки двигуну Valmet 611 DSBJA із турбонаддувом на 236 кінських сил. У десантному відділенні може бути від 14 до 16 десантників залежно від модифікації.
Нагадаємо, Фокус переклав статтю як Швеція та Фінляндія посилять НАТО і як цьому рішенню сприяла війна в Україні.
Раніше повідомлялося, що французькі БТРи VAB допомагають українським військовим під час контрнаступу у Херсонській області.