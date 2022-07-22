Війна в Україні змушує діяти. Як Швеція і Фінляндія посилять НАТО

Є кілька стратегічних зон, що становлять Північно-Балтійський театр бойових дій: Крайня Північ, проходи в Балтійське море, острів Готланд і Північне море з морськими шляхами до західного узбережжя Швеції. Коли Швеція і Фінляндія стануть членами Альянсу, це відкриє раніше недосяжні можливості для стримування загрози в Північній Європі. Причина вступу до НАТО — повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну.

Десантний корабель ВМС США Kearsarge, який кинув якір у центрі Стокгольма, був величним видовищем. Тисячі місцевих жителів і туристів із благоговінням дивилися, як корабель височіє над навколишнім міським пейзажем. Він послужив грандіозною наочною ілюстрацією величезного зсуву, який стався в безпеці Швеції після того, як Росія розпочала своє незаконне і неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну.

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Коли Швеція і Фінляндія стануть членами НАТО, відкриються досі не досяжні можливості для співпраці скандинавських держав у галузі оборони. Це, зі свого боку, надасть ширші можливості для стримування та безпеки у Північній Європі. Інші невеликі держави, напевно, надихнуться таким прикладом співпраці задля посилення загального військового потенціалу.

Фокус переклав новий розбір аналітиків Майкла Клаессона та Зебулона Карпандера про посилення Північноатлантичного альянсу Швецією та Фінляндією.

Чому Північна Європа вступає до НАТО

Ґрунтуючись на досвіді Другої світової війни, країни Північної Європи довгий час обирали різні шляхи вирішення проблем безпеки. Данія, Ісландія та Норвегія стали членами НАТО з 1949 року після підписання Північноатлантичного договору. Швеція і Фінляндія з різних причин залишилися поза будь-якими військовими союзами.

Незабаром після Другої світової війни під керівництвом Швеції були зроблені зусилля зі створення Скандинавського оборонного союзу, але Данія, Ісландія та Норвегія відмовилися від нього, вважаючи його недостатнім для гарантування своєї безпеки. Тим часом у Фінляндії залишилося мало варіантів після двох воєн із СРСР. Вона пережила Другу світову війну, зберігши свою незалежність, але її свобода маневру у зовнішній політиці та безпеці була сильно обмежена.

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Повоєнне врегулювання визначало розмір і структуру фінських збройних сил, хоча згодом обмеження пом'якшили. Швеція ж, яка насилу уникла Другої світової війни, розглядала Скандинавський оборонний союз як найкращий варіант для скандинавських країн у новому протистоянні великих держав. Після провалу цієї ініціативи Швеція вирішила дотримуватись політики військового неприєднання, маючи намір оголосити нейтралітет у разі конфлікту між НАТО та СРСР. Вирішальним чинником у цьому рішенні було прагнення утримати СРСР від подальших посягань на суверенітет Фінляндії. Ідея полягала в тому, що якби це сталося, Швеція вважала б за необхідне зблизитися з НАТО політично й у воєнному плані.

Незважаючи на відмінності доктрин безпеки між скандинавськими країнами, їм все ж таки вдалося розвинути міцні відносини в галузі оборони, особливо після закінчення холодної війни. Цьому сприяв вступ Швеції та Фінляндії до Європейського Союзу (1995), а також ініціатива НАТО "Партнерство заради миру" (1994). Найбільш ґрунтовна спроба поглибити відносини була зроблена через створення Північного оборонного співробітництва (NORDEFCO).

[ + – ] NORDEFCO — найґрунтовніша спроба поглибити відносини серед Північних країн

Процес розпочався у 2010 році на основі шведсько-норвезької ініціативи та ґрунтувався на наявних структурах і формах співпраці між країнами Північної Європи в галузі міжнародного кризового управління. Початкова ініціатива була переважно спрямована на ефективність використання ресурсів за рахунок об'єднання діяльності та різних спроб спільного управління певними ресурсами, щоб досягти економічної синергії та поглибленої співпраці в галузі оборони. При цьому постійно виникала необхідність маневрування довкола фундаментальних відмінностей у питаннях політики безпеки — тобто, здебільшого, питання про членство та невступ до НАТО.

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Зміни в порядку денному політики безпеки, що відбулися у 2014 році після незаконного захоплення Росією Криму та війни у Східній Україні, ще більше поглибили співпрацю між країнами Північної Європи. У 2018 році міністри оборони Скандинавії ухвалили спільну нову концепцію на 2025 рік, де центральним пунктом є співпраця в умовах миру, кризи та конфлікту. Це абсолютно новий рівень, порівняно з попереднім. Отже, незважаючи на відмінності між доктринами безпеки кожної країни, вже існує добре функціональна співпраця скандинавських держав у галузі оборони та безпеки.

Така співпраця відображає загальний погляд на загрози, з якими ми стикаємося, а також цінності, інтереси та взаємозалежність, які ми поділяємо. Важливо зазначити, що геостратегічні відправні точки для військового планування є спільними для північноєвропейських країн із точки зору місцевості, інфраструктури та повітряного простору. У цих галузях більшість співробітництва здійснюється в межах Північного оборонного співробітництва.

Однак співпраця в галузі оборони та безпеки не обмежується цими рамками. Існують також різні дво- та тристоронні структури. Для Швеції найбільш масштабною є співпраця з Фінляндією. Йдеться про спільні шведсько-фінські військові стратегічні й оперативні концепції, спільне оперативне планування і навіть створення шведсько-фінської амфібійної оперативної групи.

[ + – ] Спільні навчання НАТО зі Швецією та Фінляндією у Балтійському морі

Сили оборони двох країн постійно проводять навчання, а командири від стратегічного рівня до тактичних підрозділів знають одне одного в обличчя. За короткий час на основі спільних інтересів склалася своєрідна "оперативна сумісність умів". Швеція і Фінляндія вже давно беруть участь у навчаннях НАТО, таких як навчання Cold Response в Норвегії, що проводяться двічі на рік. Крім того, Швеція, Фінляндія та США працюють над питаннями, що становлять взаємний інтерес. Нещодавно виникла нова шведсько-фінсько-норвезька структура співробітництва з чіткими військово-стратегічними цілями. Ця поглиблена тристороння співпраця ґрунтується на спільній декларації про наміри від вересня 2020 року. Варто також згадати про співпрацю, що розвивається, між Данією, Норвегією і Швецією, а також про те, що всі скандинавські країни беруть активну участь в об'єднаних експедиційних силах під керівництвом Великої Британії.

Військовий союз країн Північної Європи: зв'язки стають глибшими

Незаконне, необґрунтоване та жорстоке повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до фундаментальної переоцінки політики оборони та безпеки як у Швеції, так і у Фінляндії. Це вилилося у синхронні заяви про вступ до НАТО у травні, які були визнані альянсом на червневому саміті в Мадриді.

Варто також зазначити, що Данія внаслідок агресії Росії проти України відкрилася для більш глибокої двосторонньої оборонної співпраці зі США та приєдналася до політики Європейського Союзу в галузі оборони та безпеки, що також є серйозним зрушенням у скандинавському регіоні. Якщо всі 30 законодавчих органів союзників по НАТО ухвалять рішення ратифікувати заяви Швеції та Фінляндії про вступ до альянсу, відкриється величезний потенціал для розширення співробітництва в галузі оборони та безпеки між країнами Північної Європи, що сприятливо позначиться на безпеці альянсу та Європи в цілому.

[ + – ] Зліва направо: міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, генсек НАТО Єнс Столтенберг, міністр оборони Швеції Петер Гульквіст

Деякі критики вказують на величезні розміри територій Швеції та Фінляндії, які має охоплювати Північноатлантичний договір. Це, правильно, але, враховуючи геостратегічні реалії Скандинавії, загальний фундамент, закладений членством у НАТО, забезпечить надійну та послідовну базу для ефективного спільного оперативного планування. Крім того, з'явиться можливість реалістично планувати матеріально-технічне забезпечення, а також координувати підхід до формування, розміщення, подальшого пересування та інтеграції багатонаціональних сил.

Збройні сили Швеції та Фінляндії вже сьогодні організовані так, щоб узяти на себе повну відповідальність за власну безпеку й оборону. Завдяки членству в НАТО вони матимуть можливість оптимізувати плани щодо оборони Північно-Балтійського регіону.

Зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО колишні бар'єри для спільного планування будуть усунуті, і це дозволить збройним силам Скандинавії робити узгоджений внесок в оперативне планування НАТО, а також планувати заходи й операції в межах 5 статті Статуту НАТО одне з одним та з іншими союзниками.

Є кілька стратегічних зон, що становлять Північно-Балтійський театр бойових дій: Крайня Північ, проходи в Балтійське море, острів Готланд і Північне море з морськими шляхами до західного узбережжя Швеції.

[ + – ] Стратегічні зони в регіоні: Північно-Балтійський театр бойових дій: Крайня Північ, проходи в Балтійське море, острів Готланд і Північне море з морськими шляхами до західного узбережжя Швеції

Розглядаючи геостратегічні реалії Північного регіону, легко побачити, що він пов'язує Арктику та Північну Атлантику з Балтійським морем. Так, вони повинні сприйматися як єдине стратегічне ціле, незалежно від переваг відповідних країн у безпеці.

Переходячи до більш оперативного характеру, достатньо, наприклад, поглянути на інфраструктуру Північного Калотта, щоб усвідомити взаємозалежність між Фінляндією, Норвегією і Швецією у контексті спільних операцій у субарктичних умовах.

До того ж, безпека та прохідність добре відомих балтійських підходів до Північного моря та з нього, а також у Балтійське море та з нього через Данські протоки вимагають тісної координації між Данією, Норвегією та Швецією як у морській, так і в повітряній сферах.

Відкриті морські шляхи сполучення із західним узбережжям Швеції, враховуючи порт Гетеборга (який є портом Північного регіону з найбільшою пропускною спроможністю) надзвичайно важливі для всього Північно-Балтійського регіону, як у військових цілях, так і для безпеки постачання і товаропотоку в/з усього Північно-Балтійського регіону.

Кожен із цих аспектів критично важливий і стосується всіх північних держав. Співпраця принесла б величезну користь НАТО у забезпеченні постачання товарів, послуг та обладнання, а також транспортування військ у регіон Балтійського моря. У всіх цих сферах членство Швеції та Фінляндії в НАТО дозволить значно поглибити планування та підготовку до будь-яких непередбачених ситуацій.

Північно-Східна Європа: якщо всі п'ять країн вступлять до НАТО?

Усі скандинавські країни мають дуже потужну оборонну промисловість, а також сильну інноваційну культуру, що базується на високих освітніх стандартах і сприятливих умовах для стартапів. Наприклад, Швеція виробляє такі високотехнологічні системи як винищувач JAS Gripen, а Норвегія є розробником спільної ударної ракети для F-35.

Коли йдеться про співробітництво Північних країн у галузі розвитку військового потенціалу, безумовно, необхідна деяка смиренність і реалізм. Історично проблеми в межах норвезько-шведського військового співробітництва зазвичай були пов'язані з масштабними проєктами у сфері матеріально-технічного забезпечення. Певна наївність та нерозуміння національних інтересів кожної країни призводили до напруженості, і вищезгадані проєкти не давали результатів. Але є і більш позитивні (хоча й скромні) історії — наприклад, спільні шведсько-фінські закупівлі стрілецької зброї.

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Спільні основи політики безпеки, які з'являться після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, можуть сприяти виробленню більш узгодженого підходу скандинавських країн до розвитку військового потенціалу, а також координації політичних позицій у різних міжнародних умовах. У майбутньому розвиток потенціалу північноєвропейських країн може здійснюватись через спільні промислові проєкти, подальшу нішеву спеціалізацію та спільне використання оперативних та економічних ресурсів у процесі проведення навчань та підготовки військ.

Так, амбіції сучасного оборонного співробітництва скандинавських держав можуть стати більш реалістичними. Найбільші переваги принесуть галузі, пов'язані з новими технологіями та тими, що розвиваються: у цих сферах поки що немає укорінених національних інтересів, які могли б суперечити одне одному. Зрозуміло, всю цю співпрацю доведеться узгоджувати з розвитком європейського та світового ринку продукції, пов'язаної з обороною та безпекою.

Більше безпеки для трансатлантичної спільноти

Багато хто турбується про те, чи не послабить вступ Швеції та Фінляндії до НАТО увагу до безпеки в інших географічних областях, які становлять інтерес для альянсу. Це є закономірні побоювання, на які ми хотіли б відповісти.

Справді, насамперед вклад Швеції буде спрямований на колективну оборону в регіоні Балтійського моря і Крайньої Півночі. Це найпростіший географічний факт. Але це також відповідає чітким пріоритетам НАТО, починаючи з Уельського саміту 2014 року. Як ми вже згадували, вступ Швеції та Фінляндії до альянсу полегшить оперативне планування та підготовку до сценаріїв колективної оборони, що, зі свого боку, посилить стримування.

[ + – ] Швеція серйозно ставитиметься до своїх обов'язків щодо всіх союзників у НАТО Фото: UK Defence Journal

Але це не означає, що Швеція не помічатиме загроз і проблем безпеки в інших частинах альянсу або що Швеція чи інші держави Північної Європи не зацікавлені у розвитку європейського військового потенціалу.

Наприклад, усі країни Північної Європи мають великий досвід участі у гарантуванні міжнародного миру та безпеки в межах ООН, НАТО, Європейського союзу, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, а також коаліцій доброї волі. Нещодавно Швеція надала значний контингент сил спеціального призначення для очолюваної Францією оперативної групи "Такуба" в Сахелі. Норвегія, Данія, Фінляндія і Швеція є членами Європейської інтервенційної ініціативи.

Як уже зазначалося раніше, данський електорат щойно проголосував за участь Данії у політиці оборони та безпеки ЄС. Можна з упевненістю сказати, що, як член НАТО, Швеція серйозно ставитиметься до своїх обов'язків стосовно всіх союзників. Це враховує визнання важливості ядерного стримування як основної частини доктрин, концепцій і політики НАТО.

Скандинавські країни давно стали прикладом для наслідування інших субрегіонів у тому, як поглиблювати співпрацю у сфері оборони та безпеки. Зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО з'явиться ще більше можливостей для гармонізації, координації і навіть інтеграції оборонної політики та збільшення сукупного колективного військового потенціалу Північних країн. Регіон стане стратегічним оплотом у Північній Європі та взірцем для наслідування інших союзників США.

Північноєвропейські країни показують, що співпраця між невеликими державами зі схожою культурною, політичною та економічною спадщиною може стати мультиплікатором сили, яка є виграшною для США та НАТО в цілому. Незважаючи на відмінності у сфері безпеки, скандинавські держави далеко просунулися у співпраці.

Якщо всі п'ять країн Північної Європи (Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія — ред.) вступлять до НАТО, майбутнє виглядає перспективним.

Про авторів

Майкл Клаессон — генерал-лейтенант, командувач об'єднаних операцій збройних сил Швеції. Раніше обіймав посади начальника відділу політики та планів у штабі оборони, військового радника у міністерствах закордонних справ та оборони, а також командувача шведського військового контингенту в Афганістані. Член Шведської королівської академії воєнних наук. Співавтор книги Strategic Choices — The Future of Swedish Security. Нещодавно шведський уряд призначив його начальником штабу оборони з початку 2023 року.

Зебулон Карландер — керівник програми з безпекової політики в неурядовій організації Society&Defence. Раніше був співредактором книги про оборонну політику Швеції. Служить командиром піхотного відділення у резерві шведської армії. Він є співавтором книги Strategic Choices — The Future of Swedish Security і зараз працює над новою книгою про роль ядерної зброї у міжнародній безпековій політиці.