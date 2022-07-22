Война в Украине заставляет действовать. Как Швеция и Финляндия усилят НАТО

Есть несколько стратегических зон, составляющих Северо-Балтийский театр военных действий: Крайний Север, проходы в Балтийское море, остров Готланд и Северное море с морскими путями к западному побережью Швеции. Когда Швеция и Финляндия станут членами Альянса, это откроет ранее недостижимые возможности для сдерживания угрозы в Северной Европе. Причина вступления в НАТО — полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину.

Десантный корабль ВМС США Kearsarge, бросивший якорь в центре Стокгольма, представлял собой величественное зрелище. Тысячи местных жителей и туристов с благоговением смотрели, как корабль высится над окружающим городским пейзажем. Он послужил грандиозной наглядной иллюстрацией огромного сдвига, произошедшего в политике безопасности Швеции после того, как Россия начала свое незаконное и неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину.

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Когда Швеция и Финляндия станут членами НАТО, откроются доселе недостижимые возможности для сотрудничества скандинавских государств в области обороны. Это, в свою очередь, предоставит более широкие возможности для сдерживания и безопасности в Северной Европе. Другие небольшие государства наверняка вдохновятся таким примером сотрудничества ради усиления общего военного потенциала.

Фокус перевел новый разбор аналитиков Майкла Клаессона и Зебулона Карпандера об усилении Североатлантического альянса Швецией и Финляндией.

Почему Северная Европа вступает в НАТО

Основываясь на опыте Второй мировой войны, страны Северной Европы долгое время выбирали разные пути решения проблем безопасности. Дания, Исландия и Норвегия стали членами НАТО с момента подписания Североатлантического договора в 1949 году. Швеция и Финляндия по разным причинам остались вне каких-либо военных союзов.

Вскоре после Второй мировой войны под руководством Швеции были предприняты усилия по созданию Скандинавского оборонительного союза, но Дания, Исландия и Норвегия отказались от него, сочтя его недостаточным для обеспечения своей безопасности. Между тем, у Финляндии осталось мало вариантов после двух войн с СССР. Она пережила Вторую мировую войну, сохранив свою независимость, но ее свобода маневра во внешней политике и политике безопасности была сильно ограничена.

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Послевоенное урегулирование определяло размер и структуру финских вооруженных сил, хотя со временем ограничения смягчили. Швеция же, с большим трудом избежавшая Второй мировой войны, рассматривала Скандинавский оборонительный союз как лучший вариант для скандинавских стран в новом противостоянии великих держав. После провала этой инициативы Швеция решила придерживаться политики военного неприсоединения, намереваясь объявить нейтралитет в случае конфликта между НАТО и СССР. Решающим фактором в этом решении было стремление удержать СССР от дальнейших посягательств на суверенитет Финляндии. Идея заключалась в том, что если бы это произошло, Швеция сочла бы необходимым сблизиться с НАТО политически и в военном отношении.

Несмотря на различия доктрин безопасности между скандинавскими странами, им все же удалось развить прочные отношения в области обороны, особенно после окончания холодной войны. Этому способствовало вступление Швеции и Финляндии в Европейский Союз (1995), а также инициатива НАТО "Партнерство ради мира" (1994). Наиболее основательная попытка углубить отношения была предпринята через создание Северного оборонного сотрудничества (NORDEFCO).

[ + – ] NORDEFCO — самая основательная попытка углубить отношения среди Северных стран

Процесс начался в 2010 году на основе шведско-норвежской инициативы и основывался на существующих структурах и формах сотрудничества между странами Северной Европы в области международного кризисного управления. Первоначальная инициатива была в основном направлена на эффективность использования ресурсов за счет объединения деятельности и различных попыток совместного управления определенными ресурсами, чтобы достичь экономической синергии и углубленного сотрудничества в области обороны. При этом постоянно возникала необходимость маневрирования вокруг фундаментальных различий в вопросах политики безопасности – то есть, в основном, вопроса о членстве и невступлении в НАТО.

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Изменения в повестке дня политики безопасности, произошедшие в 2014 году после незаконного захвата Россией Крыма и войны в Восточной Украине, еще больше углубили сотрудничество между странами Северной Европы. В 2018 году министры обороны Скандинавии приняли общую новую концепцию на 2025 год, где центральным пунктом является сотрудничество в условиях мира, кризиса и конфликта. Это совершенно новый уровень по сравнению с предыдущим. Следовательно, несмотря на различия между доктринами безопасности каждой страны, уже существует хорошо функционирующее сотрудничество скандинавских государств в области обороны и безопасности.

Такое сотрудничество отражает общий взгляд на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, а также ценности, интересы и взаимозависимость, которые мы разделяем. Важно отметить, что геостратегические отправные точки для военного планирования общие для северноевропейских стран с точки зрения местности, инфраструктуры и воздушного пространства. В этих областях большая часть сотрудничества осуществляется в рамках Северного оборонного сотрудничества.

Однако сотрудничество в области обороны и безопасности не ограничивается этими рамками. Существуют также различные двух- и трехсторонние структуры. Для Швеции наиболее масштабным является сотрудничество с Финляндией. Речь идет об общих шведско-финских военных стратегических и оперативных концепциях, совместном оперативном планировании и даже создании шведско-финской амфибийной оперативной группы.

[ + – ] Совместные учения НАТО со Швецией и Финляндией в Балтийском море

Силы обороны двух стран постоянно проводят учения, а командиры от стратегического уровня до тактических подразделений знают друг друга в лицо. За короткое время на основе общих интересов сложилась своего рода "оперативная совместимость умов". Швеция и Финляндия уже давно участвуют в учениях НАТО, таких как проводимые два раза в год учения Cold Response в Норвегии. Кроме того, Швеция, Финляндия и США работают над вопросами, представляющими взаимный интерес. Недавно возникла новая шведско-финско-норвежская структура сотрудничества с четкими военно-стратегическими целями. Это углубленное трехстороннее сотрудничество основано на совместной декларации о намерениях от сентября 2020 года. Стоит также упомянуть о развивающемся сотрудничестве между Данией, Норвегией и Швецией, а также о том, что все скандинавские страны принимают активное участие в объединенных экспедиционных силах под руководством Великобритании.

Военный союз стран Северной Европы: связи становятся глубже

Незаконное, необоснованное и жестокое полномасштабное вторжение России в Украину привело к фундаментальной переоценке политики обороны и безопасности как в Швеции, так и в Финляндии. Это вылилось в синхронные заявления о вступлении в НАТО в мае, которые были признаны альянсом на июньском саммите в Мадриде.

Следует также отметить, что Дания вследствие агрессии России против Украины открылась для более глубокого двустороннего оборонного сотрудничества с США и присоединилась к политике Европейского Союза в области обороны и безопасности, что также является серьезным сдвигом в скандинавском регионе. Если все 30 законодательных органов союзников по НАТО примут решение ратифицировать заявления Швеции и Финляндии о вступлении в альянс, откроется огромный потенциал для расширения сотрудничества в области обороны и безопасности между странами Северной Европы, что благоприятно скажется на безопасности альянса и Европы в целом.

[ + – ] Слева направо: министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны Швеции Петер Хульквист

Некоторые критики указывают на огромные размеры территорий Швеции и Финляндии, которые должен охватывать Североатлантический договор. Это, верно, но, учитывая геостратегические реалии Скандинавии, общий фундамент, заложенный членством в НАТО, обеспечит надежную и последовательную базу для эффективного совместного оперативного планирования. Кроме того, появится возможность реалистично планировать материально-техническое обеспечение, а также координировать подход к формированию, размещению, дальнейшему передвижению и интеграции многонациональных сил.

Вооруженные силы Швеции и Финляндии уже сегодня организованы таким образом, чтобы взять на себя полную ответственность за собственную безопасность и оборону. Благодаря членству в НАТО они получат возможность оптимизировать планы по обороне Северо-Балтийского региона.

С вступлением Швеции и Финляндии в НАТО прежние барьеры для совместного планирования будут устранены, и это позволит вооруженным силам Скандинавии вносить согласованный вклад в оперативное планирование НАТО, а также планировать мероприятия и операции в рамках 5 статьи Устава НАТО друг с другом и с остальными союзниками.

Есть несколько стратегических зон, составляющих Северо-Балтийский театр военных действий: Крайний Север, проходы в Балтийское море, остров Готланд и Северное море с морскими путями к западному побережью Швеции.

[ + – ] Стратегические зоны, в регионе: Северо-Балтийский театр военных действий: Крайний Север, проходы в Балтийское море, остров Готланд и Северное море с морскими путями к западному побережью Швеции.

Рассматривая геостратегические реалии Северного региона, легко увидеть, что он связывает Арктику и Северную Атлантику с Балтийским морем. Таким образом, они должны восприниматься как единое стратегическое целое, независимо от предпочтений соответствующих стран в политике безопасности.

Переходя к вопросам более оперативного характера, достаточно, например, взглянуть на инфраструктуру Северного Калотта, чтобы осознать взаимозависимость между Финляндией, Норвегией и Швецией в контексте совместных операций в субарктических условиях.

Более того, безопасность и проходимость хорошо известных балтийских подходов к Северному морю и из него, а также в Балтийское море и из него через Датские проливы требуют тесной координации между Данией, Норвегией и Швецией как в морской, так и в воздушной сферах.

Открытые морские пути сообщения с западным побережьем Швеции, включая порт Гетеборга (который является портом Северного региона с наибольшей пропускной способностью) чрезвычайно важны для всего Северно-Балтийского региона, как в военных целях, так и для безопасности снабжения и товаропотока в/из всего Северно-Балтийского региона.

Каждый из этих аспектов критически важен и касается всех северных государств. Сотрудничество принесло бы огромную пользу НАТО в обеспечении поставок товаров, услуг и оборудования, а также транспортировки войск в регион Балтийского моря. Во всех этих областях членство Швеции и Финляндии в НАТО позволит значительно углубить планирование и подготовку к любым непредвиденным ситуациям.

Северо-Восточная Европа: что, если все пять стран вступят в НАТО?

Все скандинавские страны имеют очень мощную оборонную промышленность, а также сильную инновационную культуру, основанную на высоких образовательных стандартах и благоприятных условиях для стартапов. Например, Швеция производит такие высокотехнологичные системы, как истребитель JAS Gripen, а Норвегия является разработчиком совместной ударной ракеты для F-35.

Когда речь заходит о сотрудничестве Северных стран в области развития военного потенциала, безусловно, необходимо некоторое смирение и реализм. Исторически проблемы в рамках норвежско-шведского военного сотрудничества обычно были связаны с масштабными проектами в области материально-технического обеспечения. Определенная наивность и непонимание национальных интересов каждой страны приводили к напряженности, и вышеупомянутые проекты не приносили результатов. Но есть и более позитивные (хотя и скромные) истории – например, продолжающиеся совместные шведско-финские закупки стрелкового оружия.

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Общие основы политики безопасности, которые появятся после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, могут способствовать выработке более согласованного подхода скандинавских стран к развитию военного потенциала, а также координации политических позиций в различных международных условиях. В будущем развитие потенциала северноевропейских стран может осуществляться через совместные промышленные проекты, дальнейшую нишевую специализацию и совместное использование оперативных и экономических ресурсов при проведении учений и подготовке войск.

Таким образом, амбиции современного оборонного сотрудничества скандинавских государств могут стать более реалистичными. Самые большие преимущества принесут области, связанные с новыми и развивающимися технологиями: в этих сферах пока нет укоренившихся национальных интересов, которые могли бы противоречить друг другу. Разумеется, все это сотрудничество придется согласовывать с развитием европейского и мирового рынка продукции, связанной с обороной и безопасностью.

Больше безопасности для трансатлантического сообщества

Многие беспокоятся о том, не ослабит ли вступление Швеции и Финляндии в НАТО внимание к безопасности в других географических областях, представляющих интерес для альянса. Это закономерные опасения, на которые мы хотели бы ответить.

Действительно, в первую очередь вклад Швеции будет направлен на коллективную оборону в регионе Балтийского моря и Крайнего Севера. Это простой географический факт. Но этот факт также соответствует четким приоритетам НАТО, начиная с Уэльского саммита 2014 года. Как мы уже упоминали, вступление Швеции и Финляндии в альянс облегчит оперативное планирование и подготовку к сценариям коллективной обороны, что, в свою очередь, усилит сдерживание.

[ + – ] Швеция будет серьезно относиться к своим обязанностям и обязательствам по отношению ко всем союзникам в НАТО Фото: UK Defence Journal

Но это не означает, что Швеция не будет замечать угроз и проблем безопасности в других частях альянса или что Швеция или другие государства Северной Европы не заинтересованы в развитии европейского военного потенциала.

Например, все страны Северной Европы имеют большой опыт участия в обеспечении международного мира и безопасности в рамках ООН, НАТО, Европейского союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также коалиций доброй воли. Совсем недавно Швеция предоставила значительный контингент сил специального назначения для возглавляемой Францией оперативной группы "Такуба" в Сахеле. Норвегия, Дания, Финляндия и Швеция являются членами Европейской интервенционной инициативы.

Как уже отмечалось ранее, датский электорат только что проголосовал за участие Дании в политике обороны и безопасности ЕС. Можно с уверенностью сказать, что, как член НАТО, Швеция будет серьезно относиться к своим обязанностям и обязательствам по отношению ко всем союзникам. Это включает в себя признание важности ядерного сдерживания как основной части доктрин, концепций и политики НАТО.

Скандинавские страны давно стали примером для подражания другим субрегионам в том, как углублять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО появится еще больше возможностей для гармонизации, координации и даже интеграции оборонной политики и увеличения совокупного коллективного военного потенциала Северных стран. Регион станет стратегическим оплотом в Северной Европе и образцом для подражания другим союзникам США.

Северноевропейские страны показывают, что сотрудничество между небольшими государствами со схожим культурным, политическим и экономическим наследием может стать мультипликатором силы, выигрышным для США и НАТО в целом. Несмотря на различия в сфере безопасности, скандинавские государства далеко продвинулись в сотрудничестве.

Если все пять стран Северной Европы (Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия — ред.) вступят в НАТО, будущее выглядит многообещающим.

Об авторах

Майкл Клаессон – генерал-лейтенант, командующий объединенных операций вооруженных сил Швеции. Ранее занимал должности начальника отдела политики и планов в штабе обороны, военного советника в министерствах иностранных дел и обороны, а также командующего шведским военным контингентом в Афганистане. Член Шведской королевской академии военных наук. Соавтор книги Strategic Choices — The Future of Swedish Security.Недавно шведское правительство назначило его начальником штаба обороны с начала 2023 года.

Зебулон Карландер – руководитель программы по политике безопасности в неправительственной организации Society&Defence. Ранее был соредактором книги об оборонной политике Швеции. Служит командиром пехотного отделения в резерве шведской армии. Он является соавтором книги Strategic Choices — The Future of Swedish Security и в настоящее время работает над новой книгой о роли ядерного оружия в международной политике безопасности.