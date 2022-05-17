Пример для Украины. Швеция и Финляндия вступают в НАТО по ускоренной процедуре

17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Со дня на день ожидается официальное решение Финляндии по этому вопросу. Чем грозит для России вступление Швеции и Финляндии в НАТО и какой урок в этом для Украины?

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Теперь уже официально: Швеция и Финляндия решили стать членами НАТО

12 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин сказал, что страна должна без промедлений подать заявку на членство в НАТО. А уже спустя три дня президент Финляндии Саули Нийнисте объявил окончательное решение: для этого не будут ждать июньского саммита в Мадриде.

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Швеция, которая ранее была более осторожной в высказываниях, в воскресенье, 15 мая также сообщила о своей будущей заявке. Социал-демократы, у которых большинство мест в парламенте, и которые формируют правительство, объявили о поддержке идеи присоединения к Альянсу. А 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО.

Сегодня сухопутная граница НАТО и России – 1278 километров, после вступления Финляндии в НАТО она увеличится более чем вдвое. А присоединение к военному союзу Швеции позволит заблокировать Балтийский флот РФ.

До этого обе страны были нейтральными. Но история их нейтралитета разная. Если Финляндия стала нейтральной после поражения во Второй мировой войне, то Швеция сохраняла его более двухсот лет. Страна не участвовала ни в одной из войн с 1813 года, а в 1950-е объявила о соблюдении политики неприсоединения к военным альянсам как в военное время, так и в мирное. После распада СССР в 1991 году Финляндия и Швеция пошли на сближение с Европейским Союзом и стали его членами. Но от НАТО держались на дистанции.

Причина смены позиции – агрессивные действия Российской Федерации. О евроатлантических перспективах в Хельсинки и Стокгольме заговорили сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. И произошло это при поддержке граждан.

За несколько недель до вторжения 50% финнов были против вступления в Североатлантический альянс, и только 20% – за. После начала активных военных действий уже половина жителей Финляндии поддерживала интеграцию в систему НАТО. Теперь же решение руководства страны одобряют более чем 70%. Стокгольм пошел вслед за Хельсинки. Там понимают, что оставаться нейтральной страной в условиях, когда все соседи – члены Североатлантического союза – некомфортно. И в первую очередь потому, что придется самостоятельно думать о своей безопасности, значительно повышая расходы на оборону.

Сомнений в том, что Швеция и Финляндия будут членами Альянса, у экспертов нет.

Ожидается, что политическое решение будет оглашено в июне на саммите в Мадриде. Хотя есть одно "но", произнесенное президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Пусть не обижаются", – сказал Эрдоган, назвав Швецию "гостевым домом для террористов". Дело в том, что Рабочую партию Курдистана в Турции считают террористической организацией, а Запад принимает ее представителей как беженцев. В Швеции есть депутаты курдского происхождения. Более того, из-за турецких гонений на курдов (а еще из-за покупки у России комплексов ПВО С-400) против Турции было введено оружейное эмбарго. Ожидаемо, что Эрдоган попытается использовать ситуацию с выгодой для себя.

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"Не думаю, что, несмотря на громкие заявления, Эрдоган решится заблокировать евроатлантические стремления скандинавских стран, он просто хочет вынести спорные вопросы на повестку дня. Думаю, политическое решение будет найдено", – говорит директор "Центра военно-правовых исследований", военный эксперт Александр Мусиенко.

И в Альянсе уже заявили, что готовы принять новых членов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если страны решат подать заявки, процесс вступления будет беспрепятственным и быстрым. Более того, на время его прохождения США и Британия готовы предоставить гарантии безопасности скандинавским государствам — до момента юридического оформления "отношений".

Какими будут последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Ранее в НАТО заявляли: мир изменился, Россия – не враг, а стратегический партнер. А поэтому Альянс и не концентрировал силы на востоке Европы. Ныне приходится пересматривать всю архитектуру, и вступление Швеции и Финляндии в НАТО — важный этап.

Во-первых, это политический сигнал, направленный в Россию. "Россия начала войну в Украине и продолжает угрожать всей Европе", – замечает Мусиенко.

"Россия начала войну в Украине и продолжает угрожать всей Европе", – замечает Мусиенко. Во-вторых, путь к усилению военно-морского присутствия НАТО в Балтийском море и безопасности в этом регионе. "Россия рискует быть закрытой в Балтийском море, и иметь доступ только к своим территориальным водам, возле Санкт-Петербурга", – продолжает эксперт. Россияне не смогут атаковать страны Балтии со стороны моря, а у Польши появится прикрытие с моря.

"Россия рискует быть закрытой в Балтийском море, и иметь доступ только к своим территориальным водам, возле Санкт-Петербурга", – продолжает эксперт. Россияне не смогут атаковать страны Балтии со стороны моря, а у Польши появится прикрытие с моря. В-третьих, меры по усилению самого НАТО. Ведь две страны в эпоху нейтралитета не просто сохраняли свой военный потенциал, но и приумножили. Сегодня Швеция и Финляндия – сильные партнеры Альянса. В Финляндии насчитывается 5,5 миллионов жителей и 280 тысяч резервистов. У них в наличии более двухсот военных самолетов и контракт на покупку 64-х бомбардировщиков пятого поколения F-35 у американцев. А у Швеции развитый флот и есть современные подводные лодки.

Как ответит Россия на вступление Финляндии в НАТО

Россия воспринимает вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс как угрозу для себя. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, мол, вопрос серьезный, вызывает нашу обеспокоенность. В Кремле будут "следить за последствиями вступления Финляндии и Швеции в НАТО и проведут их глубокий анализ".

Если вспомнить, что одной из причин нападения РФ на Украину была угроза расширения Альянса на восток, то и заявки Швеции и Финляндии могут стать причиной череды атак.

Нет, не военных. Хотя бывший президент России Дмитрий Медведев и предупредил: Москва усилит свое присутствие в Балтийском регионе, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, а российские пропагандистские телеграм-каналы уже пишут, что ракетные комплексы "Искандеры" едут к границам с Финляндией, международные аналитики уверены: сил у России для нападения нет. Россия вряд ли решится вторгнутся в Финляндию, потому что все ее ресурсы, самые боеспособные бригады, задействованы в Украине – Путин не будет их выводит, ведь это будет проявлением слабости в войне.

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И поэтому в России уже ищут, как отреагировать на расширение Альянса. Песков заявил: разница между членством Украины, Финляндии и Швеции в НАТО – это отсутствие территориальных споров. Хотя, разумеется, лукавит, ведь между Хельсинки и Москвой есть такой спор – о Карелии. Эксперты же замечают, что слова спикера президента Путина – не что иное, как проявление слабости, Кремль не знает, к каким угрозам прибегать.

Россия будет продолжать информационную войну (уже звучат заявления о Финляндии как о стране "нацистов", ведь она воевала против Советского Союза на стороне Германии) и кибератаки.

Решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО – это не только быстрая реакция на угрозу в Европе, но оборонное решение на перспективу. Все понимают, что война в Украине не будет продолжаться вечно, а Россия получит свой Вьетнам. А после поражения последует усиление армии, а это означает, что отдельно Финляндии и Швеции было бы не очень комфортно. Если они не хотят воевать с Россией, им необходимо быть членами Альянса – тогда их будет защищать пятая статья Вашингтонского договора.

О перспективе для Украины в НАТО

Пример скандинавов полезен Украине. Он доказывает, что и Украина может вступить в Альянс без предоставления ей Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). То есть, если необходимо, то Альянс может принимать исключительно политическое решение, без фактической проверки на соответствие стандартам НАТО.

И таким образом, двери НАТО могут быть открыты и для Украины.

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"Членство Украины в НАТО и ЕС – коллапс и крах России как империи и мирового игрока. В Москве видят Украину, либо как вассала в своей исключительной сфере влияния, либо вообще не видят. Парадоксально, но это может нам помочь в продвижении в ЕС: многие политики в ЕС очень боялись путинского шантажа и эскалации, теперь чего им бояться? Для ЕС это, возможно, ключевой тест ХХІ века: быть сильным вместе с Украиной и смотреть в будущее, или быть слабым и тянуть кота за хвост", – говорит Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины.

Оптимизма добавляют и слова временной поверенной США в Украине Кристины Квин. В интервью журналистам она сказала, что у Украины есть шанс стать членом НАТО без реализации ПДЧ – он никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО. План – это механизм, который позволяет государству соответствовать требованиям Альянса.

Возможно ли Украине стать членом НАТО в условиях войны, вопрос сложный. Эксперты говорят, что вряд ли. Но если после ее окончания сложится консенсус в рядах стран-участниц об участии Украины в НАТО, то процесс будет относительно быстрым.

Что же касается Швеции и Финляндии, то уже в июне в Мадриде они могут получить официальное приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу. После будет согласован текст договора, который, согласно процедуре, должны ратифицировать парламенты каждой из стран-участниц.

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