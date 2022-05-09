Некомпетентность и страх. Эксперты — о том, почему Кремль воюет "вполсилы"

Война России против Украины сравняла с землей целые города, забрала жизни десятков тысяч людей и заставила миллионы покинуть свои дома. Но некоторые военные аналитики и западные чиновники про себя задаются вопросом, почему российское наступление не было еще более разрушительным.

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Россия могла бы активнее атаковать украинские железные дороги, автодороги и мосты, чтобы попытаться остановить поток западного оружия на линию фронта. Она могла бы еще сильнее бомбить инфраструктуру вокруг столицы, чтобы западным лидерам было труднее посещать президента Владимира Зеленского, выказывая единство и решимость. Ей под силу гораздо больнее ударить по Западу – будь то с помощью кибератаки, саботажа или дальнейшего сокращения экспорта энергоносителей в Европу. Почему же Россия всего этого не делает? Что останавливает Путина?

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Фокус перевел текст Антона Трояновского, посвященный Путину и его стратегическим планам.

Страх войны с НАТО. Почему Путин сдерживается в войне с Украиной

По-видимому, причина отчасти кроется в банальной некомпетентности. Первые недели войны наглядно продемонстрировали, что российские вооруженные силы гораздо менее боеспособны, чем считалось до вторжения. Но американские и европейские чиновники также утверждают, что в последние недели тактика Владимира Путина выглядит удивительно осторожной: медленное наступление на востоке Украины, сдержанный подход к уничтожению украинской инфраструктуры и отказ от действий, которые могут привести к эскалации конфликта с НАТО.

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Очевидная сдержанность на местах контрастирует с напыщенностью российского государственного телевидения, которое описывает Москву как противника Запада в экзистенциальной борьбе и открыто обсуждает применение ядерного оружия. Вопрос заключается в том, не сменит ли Путин курс и не ожесточит ли он войну.

Американские и европейские чиновники говорят, что они не замечали на местах никаких передвижений, которые бы свидетельствовали о более существенном военном натиске начиная с 9 мая или вскоре после него. Сейчас эти чиновники ожидают более медленной, "закрепляющей" кампании в Украине.

На данный момент похоже, что Путин придерживается военного курса, позволяющего украинским войскам перегруппироваться и запастись западным оружием. Высокопоставленный представитель Пентагона назвал наступление России на востоке Украины "очень осторожным, очень слабым". В России ропщут, что военные воюют с одной рукой, связанной за спиной, а их стратегия и цели непонятны общественности.

"Это странный, особый вид войны, – говорит Дмитрий Тренин, до недавнего времени возглавлявший аналитический центр Московского центра Карнеги, в телефонном интервью из Москвы. – Россия установила для себя довольно жесткие рамки, которые никак не объясняются – что вызывает много вопросов, прежде всего, у российских граждан".

[ + – ] На данный момент похоже, что Путин придерживается военного курса, позволяющего украинским войскам перегруппироваться и запастись западным оружием

Тренин – один из немногих представителей этого аналитического центра, закрытого российским правительством в прошлом месяце, который решил остаться в России после начала войны. Он сказал, что ему трудно объяснить, почему Кремль воюет "менее чем вполсилы".

Он задается вопросом, почему Россия не взрывает больше мостов и железнодорожных объектов, позволяя украинским военным с каждым днем получать от Запада все больше оружия. Почему западные лидеры все еще могут спокойно посещать Киев, как это сделала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в воскресенье ?

"Мне это кажется странным, и я не могу найти объяснение", – говорит Тренин.

Конечно, российские ракетные удары были направлены на инфраструктуру по всей Украине, включая важный мост на юго-западе страны в понедельник и взлетно-посадочную полосу аэропорта Одессы в субботу. Но по другую сторону Атлантики чиновники и аналитики задают себе те же вопросы, что и Тренин.

В течение нескольких недель официальные лица в Вашингтоне обсуждали, почему российские военные не предпринимали более агрессивных попыток уничтожить линии снабжения, по которым западные страны поставляют оружие в Украину. По словам чиновников, ответ отчасти заключается в том, что украинские ПВО представляют угрозу для российских самолетов, и чем дальше те оказываются над территорией Украины, тем больше рискуют.

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Кроме того, у России трудности с высокоточными боеприпасами – ракетами с системами наведения. Многие из них не работают должным образом, а российские поставки этого оружия ограничены. Удары по железнодорожным линиям или движущимся колоннам должны быть очень точными, чтобы принести нужный результат.

Другие официальные лица утверждают, что Москва стремится избежать слишком сильного разрушения инфраструктуры Украины в ложной надежде, что она все же сможет взять страну под свой контроль. Если бы Россия заняла города, разрушенные ее собственными бомбардировками, ей пришлось бы выполнять огромную работу по восстановлению.

Высокопоставленный американский чиновник в области обороны утверждает, что Путин, возможно, избегал разрушения железнодорожной сети Украины, потому что не хотел навредить своей собственной способности перемещать технику и войска по стране. Поэтому русские уделяли больше внимания уничтожению складов оружия, чем железнодорожной сети.

Американские чиновники высказывали свои частные военные и разведывательные оценки анонимно.

Возникает также вопрос, почему Россия не нанесла более жесткий ответный удар по Западу. Кремлевский нарратив – это экзистенциальная война с НАТО, которая ведется на украинской земле. Но именно Россия несет военные потери, в то время как Запад держится на безопасном расстоянии и поставляет оружие, которое убивает российских солдат.

"В этом городе многие люди спрашивают, почему русские до сих пор не нанесли ответный удар, – говорит Сэмюэл Чарап, бывший сотрудник Госдепартамента США в Вашингтоне и аналитик по России в Rand Corp. – Кажется маловероятным, что США и их союзники избегут ответного удара, положив в могилу столько российских солдат".

У России есть инструменты для нанесения крупномасштабного ущерба Западу. Дефицит газа, вызванный кибератакой на Колониальный трубопровод в прошлом году, показал, какие нарушения работе американской инфраструктуры способны нанести русские хакеры. Берлин предупредил, что прекращение поставок российского газа может ввергнуть экономику Германии в рецессию.

Кроме того, Москва обладает крупнейшим мире ядерным арсеналом, насчитывающим, по оценкам, 5977 боеголовок. Российские СМИ описывают их разрушительный потенциал во все более жутких выражениях.

"Вы думали, что сможете уничтожить нас чужими руками и наблюдать со стороны с безопасного расстояния?" – заявил в субботу Сергей Миронов, "ястреб" российского парламента. Он утверждает что новая межконтинентальная баллистическая ракета его страны может стереть Великобританию одним ударом. "Ничего не получится, господа, – вам придется заплатить за все сполна!" – добавил он.

Сам Путин также предупреждал об ответных мерах, но при этом он ценит недосказанность. В прошлом году он сказал, что те, кто пересечет "красную черту", столкнутся с "асимметричным, быстрым и жестким" ответом – это означает, что ответ будет дан в то время и в том месте, которые выберет Москва.

"Никто толком не знает, где находится "красная черта", – уверен аналитик Чарап. – Не думаю, что об этом знают даже сами русские, потому что мы находимся на неизведанной территории".

Американские и союзные официальные лица спорят о том, почему Путин до сих пор не предпринял более масштабных или разрушительных киберударов. Некоторые говорят, что Путина удалось эффективно сдержать. Российские военные, с трудом добиваясь успехов в Украине, не смогут справиться с более масштабной войной с НАТО и не хотят давать альянсу повода для непосредственного вступления в войну.

[ + – ] "Никто толком не знает, где находится "красная черта", – уверен аналитик Чарап. – Не думаю, что об этом знают даже сами русские, потому что мы находимся на неизведанной территории"

Другие утверждают, что киберудар по стране НАТО – одна из немногих карт, которые Путин может разыграть. Но для этого он, возможно, ждет следующего этапа своей кампании.

Хотя Путин не боится эскалации риторики, его действия указывают на то, что он не хочет спровоцировать более масштабную войну.

"Общее ощущение таково, что он хочет вырвать какую-то победу из этого своего фиаско", – сказал американский представитель оборонного ведомства, предположив, что Путин не заинтересован получить "еще больше проблем".

Перед вторжением 24 февраля Тренин из центра Карнеги предсказывал, что украинские военные окажут ожесточенное сопротивление и что Путин столкнется с отсутствием политической поддержки России в Украине. В этом он оказался прав.

По словам самого Тренина, он не предвидел, что помощники и командиры предоставят Путину ошибочную информацию о возможностях России.

Тренин говорит, что он по-прежнему считает Путина в корне рациональным человеком, а не безумцем, готовым развязать ядерную войну с "маниакальной решимостью уничтожить человечество".

"Это было бы не ошибкой, а полным отказом от рациональности, – говорит Тренин. – Надеюсь, что на этот раз я не ошибаюсь".

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