В украинской армии "засветились" финские бронетранспортеры Patria Pasi (видео)

Финляндия не анонсировала поставки БТРов в Украину, однако есть вероятность, что передали их именно они. Бронетранспортеры окрашены в характерный для армии Финляндии камуфляж.

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На вооружении украинской армии появилось как минимум несколько финских бронетранспортеров ХА-180 также известные под названием Pasi или Sisu. Об этом сообщает аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Ранее о поставках финских БТР нигде официально не сообщалось. БТРы-амфибии, вероятно, были переданы из запаса финской армии так как они имеют характерный камуфляж. На опубликованных фото видно как минимум 5 БТР Patria Pasi.

[ + – ] Десантное отделение БТР Pasi

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За НАТО, за правое дело: помощь Финляндии Украине

БТР Sisu выполнен на базе грязовика Sisu SA-150 и предназначался для замены советских БТР-60.

[ + – ] БТР создан на базе грузовика SA-150

Всего выпущено приблизительно 1000 БТРов с 1980-х годов. Из них около 400 находится в финской армии. Бронетранспортер способен преодолевать морские препятствия со скоростью до 9 км/ч, а двигаться по шоссе на скорости до 100 км/ч. Таких показателей БТР достигает благодаря двигателю Valmet 611 DSBJA с турбонаддувом на 236 лошадиных сил. В десантном отделении может находиться от 14 до 16 десантников в зависимости от модификации.

Напомним, Фокус перевел статью как Швеция и Финляндия усилят НАТО и как этому решению способствовала война в Украине.

Ранее сообщалось, что французские БТРы VAB помогают украинским военным в ходе контрнаступления в Херсонской области.