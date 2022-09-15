В украинской армии "засветились" финские бронетранспортеры Patria Pasi (видео)
Финляндия не анонсировала поставки БТРов в Украину, однако есть вероятность, что передали их именно они. Бронетранспортеры окрашены в характерный для армии Финляндии камуфляж.
На вооружении украинской армии появилось как минимум несколько финских бронетранспортеров ХА-180 также известные под названием Pasi или Sisu. Об этом сообщает аналитики Ukraine Weapons Tracker.
Ранее о поставках финских БТР нигде официально не сообщалось. БТРы-амфибии, вероятно, были переданы из запаса финской армии так как они имеют характерный камуфляж. На опубликованных фото видно как минимум 5 БТР Patria Pasi.Важно
БТР Sisu выполнен на базе грязовика Sisu SA-150 и предназначался для замены советских БТР-60.
Всего выпущено приблизительно 1000 БТРов с 1980-х годов. Из них около 400 находится в финской армии. Бронетранспортер способен преодолевать морские препятствия со скоростью до 9 км/ч, а двигаться по шоссе на скорости до 100 км/ч. Таких показателей БТР достигает благодаря двигателю Valmet 611 DSBJA с турбонаддувом на 236 лошадиных сил. В десантном отделении может находиться от 14 до 16 десантников в зависимости от модификации.
Напомним, Фокус перевел статью как Швеция и Финляндия усилят НАТО и как этому решению способствовала война в Украине.
Ранее сообщалось, что французские БТРы VAB помогают украинским военным в ходе контрнаступления в Херсонской области.