Швеція та Фінляндія офіційно стануть членами НАТО до кінця року, — посол США

Словаччина, Угорщина та Туреччина ратифікують угоду двох країн з Альянсом до 25 грудня, очікує посол Штатів у Фінляндії Дуглас Хікі.

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Фінляндія та Швеція стануть офіційними членами НАТО до 25 грудня — ратифікувати угоду між країнами та Альянсом ще мають Словаччина, Угорщина та Туреччина. З таким прогнозом виступив посол США у Фінляндії Дуглас Хікі, повідомляє видання Politico.

За даними журналістів, найближчим часом Словаччина ратифікує угоду між Фінляндією, Швецією та НАТО, тоді як Угорщина та Туреччина, як очікується, ухвалять рішення у 2023 році.

"Туреччина залишиться в режимі очікування до проведення (президентських) виборів у червні 2023 року", — йдеться у публікації.

Проте, на думку дипломата, наприкінці року Фінляндія та Швеція вже будуть у складі НАТО. За словами Хікі, він нещодавно провів переговори зі своїм угорським колегою в Гельсінкі, за підсумками яких американський посол дійшов висновку, що з боку Будапешта позитивне рішення ухвалять вже незабаром. Крім цього Хікі припустив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не захоче залишатися наодинці у питанні ратифікації угоди, що спонукає її швидко схвалити угоду.

Крім того, дипломат назвав Фінляндію найпідготовленішою державою до вступу у НАТО в сучасній історії.

"Вони (Фінляндія) розуміють, що збираються захищати не лише когось іншого, а й самих себе", — додав посол.

Нагадаємо, у липні Фінляндія, Швеція та керівництво НАТО підписали протоколи про вступ країн до складу військового блоку.

Раніше Фокус розбирався, як дві країни допоможуть посилити Північноатлантичний альянс.