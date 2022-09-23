Швеция и Финляндия официально станут членами НАТО до конца года, — посол США

Словакия, Венгрия и Турция ратифицируют соглашение двух стран с Альянсом до 25 декабря, ожидает посол Штатов в Финляндии Дуглас Хики.

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Финляндия и Швеция станут официальными членами НАТО до 25 декабря — ратифицировать соглашение между странами и Альянсом еще должны Словакия, Венгрия и Турция. С таким прогнозом выступил посол США в Финляндии Дуглас Хики, передает издание Politico.

По данным журналистов, в ближайшее время Словакия ратифицирует соглашение между Финляндией, Швецией и НАТО, в т время как Венгрия и Турция, как ожидается, примут решение в 2023 году.

"Турция останется в режиме ожидания до проведения (президентских) выборов в июне 2023 года", — говорится в публикации.

Тем не менее, по мнению дипломата, в конце года Финляндия и Швеция уже будут в составе НАТО. По словам Хики, он недавно провел переговоры со своим венгерским коллегой в Хельсинки, по итогам которых американский посол пришел к выводу, что со стороны Будапешта положительное решение будет вынесено уже скоро. Помимо этого Хики допустил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не захочет оставаться в одиночестве в вопросе ратификации соглашения, что побудит его быстро одобрить соглашение.

Помимо этого дипломат назвал Финляндию наиболее подготовленным государством к вступлению в НАТО в современной истории.

"Они (Финляндия) понимают, что собираются защищать не только кого-то другого, но и самих себя", — добавил посол.

Напомним, в июле Финляндия, Швеция и руководство НАТО подписали протоколы о вступлении стран в состав военного блока.

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