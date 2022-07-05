"Исторический момент": Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Согласно документу о присоединении, Финляндия и Швеция станут членами-наблюдателями НАТО и смогут участвовать практически во всех мероприятиях Альянса.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе главы Министерства иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в Альянс. Свои подписи также поставили представители всех 30 стран-членов. Об этом сообщает издание yle.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Однако документы еще должны ратифицировать все члены организации.

Во время своего выступления генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвали сегодняшний день историческим. Также с речью выступили Пекка Хаависто и Анн Линде. Они отметили важность новых союзников для Альянса и добавили, что это важный день и важный шаг для вступления в союз.

Глава МИД Финляндии заявила, что военная обороноспособность ее страны, готовность гражданского населения к национальной обороне и стойкость финнов увеличивают силу блока.

Согласно протоколу о присоединении, Финляндия и Швеция станут членами-наблюдателями НАТО, это означает, что они могут участвовать в саммитах НАТО, но не смогут голосовать. Однако у них будет возможность участвовать практически во всех мероприятиях Альянса.

Напомним, 4 июля стало известно, что Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в Альянс. В пресс-службе организации заявили, что обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО.

Ранее против вступления скандинавских стран в блок выступала Турция. Анкара требовала отказать в убежище курдским боевикам, которых Анкара считает террористами. Кроме того, у Эрдогана потребовали отменить запрет на поставки современного вооружения в Турцию.

Однако в первый день саммита НАТО в Мадриде этот вопрос был решен, а Финляндия и Швеция пошли на уступки. После чего турецкое правительство заявило, что страна получила то, что хотела.