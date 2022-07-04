Решили все за один раунд: Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО

После окончания переговоров 5 июля в Брюсселе будут подписаны протоколы о вступлении скандинавских стран в Альянс. Далее они будут направлены всем странам-членам военного блока для ратификации.

Официальные лица Финляндии и Швеции 4 июля в Брюсселе начали и за один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО, в соответствии с договоренностью на саммите Альянса в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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"Обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО", — говорится в сообщении.

Отмечается, что протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО должны быть подписаны завтра, 5 июля, в штаб-квартире Альянса после окончания переговоров. После этого документы будут направлены всем странам-членам НАТО для ратификации согласно с их национальными процедурами.

Также сообщается, что переговоры велись на уровне глав МИД и министров обороны стран. Финскую делегацию возглавляли министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен. Со стороны Швеции присутствовала министр иностранных дел страны Анн Линде .

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Отметим, что две скандинавские страны подали заявки на членство в Североатлантический альянс 18 мая, однако процесс вхождения был заблокирован Турцией. Президент Турции Реджепа Тайипа Эрдоган потребовал от правительств Финляндии и Швеции отказать в убежище курдским боевикам, которых Анкара считает террористами.

Кроме того, Турция потребовала отменить эмбарго на на поставки ей современного вооружения. Однако в первый же день саммита НАТО в Мадриде стороны сумели договорится, после чего турецкое правительство официально заявило, что Анкара получила то, что хотела.

Это подтвердил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что в рамках трехстороннего соглашения Турция добилась от скандинавских стран экстрадиции боевиков-членов "Рабочей партии Курдистана" (РПК).

"Экстрадиция — это благородная вещь, которую делают союзники по НАТО с людьми, осужденными за террористическую активность", — подчеркнул Столтенберг.

В связи с этим в Мадриде представителями трех стран был подписан совместный меморандум об оказании полной поддержки друг другу в случае возникновения угрозы безопасности любой из стран. Таким образом все препятствия на пути в НАТО для Швеции и Финляндии были устранены.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после того, как Турция дала свое согласие на присоединение Швеции и Финляндии к блоку заявил, что Москва своими действиями добьется лишь большего присутствия НАТО возле российских границ.