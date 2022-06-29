Путин получит больше НАТО возле российских границ, — Столтенберг
По словам генсека Альянса, ускоренный процесс присоединения Швеции и Финляндии к военно-политическому блоку продемонстрирует Кремлю, что дверь в НАТО открыта для стран-партнеров Запада.
Москва своими действиями добьется лишь большего присутствия НАТО возле российских границ. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.
Соответствующее заявление он сделал после того, как Турция дала свое согласие на присоединение Швеции и Финляндии к военно-политическому блоку и подписала с ними меморандум.
"Путин хотел меньше НАТО, но сейчас получит больше НАТО у своих границ", — в частности, подчеркнул он, напомнив, как президент РФ в декабре прошлого года требовал прекратить расширение Альянса на восток.
Как считает Столтенберг, быстрый процесс присоединения Швеции и Финляндии к Альянсу продемонстрирует Кремлю, что дверь в НАТО открыта для стран-партнеров Запада.
"Происходящее сейчас — самый быстрый процесс присоединения к НАТО, и это четкое послание президенту РФ Владимиру Путину о том, что дверь НАТО открыта", — прокомментировал генсек.
Напомним, 28 июня Турция поддержала вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Представители турецкого руководства подписали с двумя скандинавскими странами совместный меморандум. В нем говорится об обязательстве оказывать полную поддержку против угроз безопасности друг друга.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что Альянс согласует комплексный пакет помощи Украине.