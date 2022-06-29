Путин получит больше НАТО возле российских границ, — Столтенберг

По словам генсека Альянса, ускоренный процесс присоединения Швеции и Финляндии к военно-политическому блоку продемонстрирует Кремлю, что дверь в НАТО открыта для стран-партнеров Запада.

Москва своими действиями добьется лишь большего присутствия НАТО возле российских границ. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

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Соответствующее заявление он сделал после того, как Турция дала свое согласие на присоединение Швеции и Финляндии к военно-политическому блоку и подписала с ними меморандум.

"Путин хотел меньше НАТО, но сейчас получит больше НАТО у своих границ", — в частности, подчеркнул он, напомнив, как президент РФ в декабре прошлого года требовал прекратить расширение Альянса на восток.

Как считает Столтенберг, быстрый процесс присоединения Швеции и Финляндии к Альянсу продемонстрирует Кремлю, что дверь в НАТО открыта для стран-партнеров Запада.

"Происходящее сейчас — самый быстрый процесс присоединения к НАТО, и это четкое послание президенту РФ Владимиру Путину о том, что дверь НАТО открыта", — прокомментировал генсек.

Напомним, 28 июня Турция поддержала вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Представители турецкого руководства подписали с двумя скандинавскими странами совместный меморандум. В нем говорится об обязательстве оказывать полную поддержку против угроз безопасности друг друга.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что Альянс согласует комплексный пакет помощи Украине.