Путін отримає більше НАТО біля російських кордонів, — Столтенберг
За словами генсека Альянсу, прискорений процес приєднання Швеції та Фінляндії до військово-політичного блоку продемонструє Кремлю, що двері до НАТО відчинені для країн-партнерів Заходу.
Москва своїми діями досягне лише більшої присутності НАТО біля російських кордонів. Про це сказав генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг.
Відповідну заяву він зробив після того, як Туреччина дала свою згоду на приєднання Швеції та Фінляндії до військово-політичного блоку та підписала з ними меморандум.
"Путін хотів менше НАТО, але зараз отримає більше НАТО біля своїх кордонів", — зокрема, наголосив він, нагадавши, як президент РФ у грудні минулого року вимагав припинити розширення Альянсу на схід.
Як вважає Столтенберг, швидкий процес приєднання Швеції та Фінляндії до Альянсу продемонструє Кремлю, що двері до НАТО відчинені для країн-партнерів Заходу.
"Те, що відбувається зараз, — найшвидший процес приєднання до НАТО, і це чітке послання президенту РФ Володимиру Путіну про те, що двері НАТО відчинені", — прокоментував генсек.
Нагадаємо, 28 червня Туреччина підтримала вступ у НАТО Швеції та Фінляндії. Представники турецького керівництва підписали з двома скандинавськими країнами спільний меморандум. У ньому йдеться про зобов'язання надавати повну підтримку проти загроз одне одному.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг також повідомив, що Альянс погодить комплексний пакет допомоги Україні.