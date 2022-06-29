Путін отримає більше НАТО біля російських кордонів, — Столтенберг

За словами генсека Альянсу, прискорений процес приєднання Швеції та Фінляндії до військово-політичного блоку продемонструє Кремлю, що двері до НАТО відчинені для країн-партнерів Заходу.

Москва своїми діями досягне лише більшої присутності НАТО біля російських кордонів. Про це сказав генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг.

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Відповідну заяву він зробив після того, як Туреччина дала свою згоду на приєднання Швеції та Фінляндії до військово-політичного блоку та підписала з ними меморандум.

"Путін хотів менше НАТО, але зараз отримає більше НАТО біля своїх кордонів", — зокрема, наголосив він, нагадавши, як президент РФ у грудні минулого року вимагав припинити розширення Альянсу на схід.

Як вважає Столтенберг, швидкий процес приєднання Швеції та Фінляндії до Альянсу продемонструє Кремлю, що двері до НАТО відчинені для країн-партнерів Заходу.

"Те, що відбувається зараз, — найшвидший процес приєднання до НАТО, і це чітке послання президенту РФ Володимиру Путіну про те, що двері НАТО відчинені", — прокоментував генсек.

Нагадаємо, 28 червня Туреччина підтримала вступ у НАТО Швеції та Фінляндії. Представники турецького керівництва підписали з двома скандинавськими країнами спільний меморандум. У ньому йдеться про зобов'язання надавати повну підтримку проти загроз одне одному.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також повідомив, що Альянс погодить комплексний пакет допомоги Україні.