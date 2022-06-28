НАТО погодить комплексний пакет допомоги Україні, — Столтенберг

За словами генсека Альянсу, Україна зіткнулася з таким рівнем жорстокості, якого в Європі не було з часів Другої світової війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на відкритті саміту в Мадриді анонсував новий пакет допомоги Україні. Про це він заявив під час спільного виступу із главою іспанського уряду.

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За словами Столтенберга, надання допомоги Україні надзвичайно важливе, оскільки країна стикається з жорстокістю, яку в Європі не бачили з часів Другої світової війни.

"Ми погодимо широкий пакет підтримки для України, щоб допомогти їй відстояти своє право на самооборону", — заявив генсек.

Також він додав, що Мадридський саміт стане доленосним для Альянсу завдяки ухваленню нової Стратегічної концепції НАТО. Він опише стратегію на наступні 10 років.

У НАТО значно розширять кількість сил високої готовності, підвищать кількість військового контингенту та обладнання на місцях. Також планується оцінити прогрес у досягненні рішення щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу. Крім цього, планується розглянути збільшення інвестицій для оборони в НАТО. Саміт у Мадриді триватиме два дні.

Нагадаємо, ЗСУ отримають від НАТО системи для боротьби з російськими дронами у межах нового пакета військової допомоги.

Раніше повідомлялося, що НАТО розширить сили швидкого реагування до 300 тисяч бійців.