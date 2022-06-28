ЗСУ отримає від НАТО системи для боротьби з російськими дронами (фото, відео)

Обладнання мають передати з новим пакетом військової допомоги, який планують затвердити на саміті в Мадриді.

Країни НАТО нададуть Україні новий пакет військової допомоги, що включає системи боротьби з безпілотниками, а також засоби захисту зв'язку. Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив на пресконференції в Брюсселі, передає офіційний сайт.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Допомогу Україні обговорять на саміті, що відбудеться в Мадриді 29-30 червня 2022 року за участю президента України Володимира Зеленського, який планує приєднатися до заходу в онлайн-режимі. За словами Столтенберга, у довгостроковій перспективі НАТО допоможе українській армії замінити військову техніку часів СРСР сучасним західним озброєнням.

"НАТО й союзники надали суттєву підтримку Україні після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році, у тому числі у вигляді військової та фінансової допомоги та навчання десятків тисяч українських військових, — заявив генсек НАТО у своїй промові. — Все це щодня змінює ситуацію на полі бою. А після вторгнення в лютому союзники активізувалися ще більше. Мільярди євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги [передані Україні]. На саміті ми погодимо посилений Комплексний пакет допомоги Україні".

Поки невідомо, які саме системи для боротьби з дронами та захисту зв'язку планують передати ЗСУ, проте останнім часом НАТО активно випробовує нові технології проти безпілотних апаратів. У січні 2022 року члени Альянсу почали тестувати систему Sensing for Asset Protection with Integrated Electronic Networked Technology, або скорочено SAPIENT. Це відкрита програмна архітектура, що поєднує різні датчики, інтерфейси та модулі для підвищення ситуаційної обізнаності та швидкого вжиття захисних заходів, що попутно знижує навантаження на операторів.

Як повідомляє уряд Великобританії, під час навчань протиповітрянвої оборони SAPIENT довела свою ефективність, адже за її допомогою військові встановили понад 70 з'єднань між різними системами протидії безпілотникам і системами контролю, а також між 17 передовими автономними сенсорними модулями. У деяких випадках обладнання працювало повністю автоматично, витрачаючи менше секунди на обмін даними та ухвалення рішень. Після успішних випробувань багато постачальників військових технологій визнали SAPIENT основним стандартом боротьби з дронами, зокрема Міністерство оборони США. Тепер конструктори можуть використовувати його для спільної розробки модулів, які повністю сумісні один із одним.

[ + – ] Випробування системи SAPIETN [ + – ] Випробування системи SAPIETN

"Масштаби впровадження SAPIENT підприємствами в країнах НАТО вражають, адже це відкриває системі шлях до відкритого комерційного ринку засобів боротьби з безпілотниками, сумісними з SAPIENT, і робить архітектуру ключовим інструментом на тлі зростання попиту на швидку сумісність із антидроновими системами в усіх країнах НАТО", — прокоментував технічний керівник Defence Science and Technology Laboratory щодо протидії БПЛА Девід Лугтон.

Як повідомляє сайт Battle Updates, у деяких країнах уже використовують власні системи для боротьби з дронами. Наприклад, уряд Німеччини уклав контракт на $27,2 млн із компанією Kongsberg на постачання такого обладнання для своєї армії. Крім того, країна застосовує радари Hensoldt Spexer для виявлення літальних апаратів.

Корпус морської піхоти США уклав контракт із Kongsberg Protech Systems USA на постачання дистанційно керованих систем озброєння (RWS) у межах своєї програми морської протиповітряної оборони (MADIS). Модуль PROTECTOR RS6 розгортається на окремих платформах із чутливими сенсорами, які для знищення БПЛА використовують гармату XM914E1 калібру 30x113 мм, спарений кулемет M240 (7,62 мм) і спарені зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Британська компанія Blighter передає Україні "розумні" радари для боротьби з дронами. Радіолокаційні системи A422 можуть фіксувати безпілотники на відстані до 20 км і виділяти до 700 різних цілей.