ВСУ получит от НАТО системы для борьбы с российскими дронами (фото, видео)

Оборудование должны передать с новым пакетом военной помощи, который планируют утвердить на саммите в Мадриде.

Страны НАТО предоставят Украине новый пакет военной помощи, включающий системы для борьбы с беспилотниками, а также средства защиты связи. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, передает официальный сайт.

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Помощь Украине обсудят на саммите, который состоится в Мадриде 29-30 июня 2022 года при участии президента Украины Владимира Зеленского, планирующего присоединиться к мероприятию в онлайн-режиме. По словам Столтенберга, в долгосрочной перспективе НАТО поможет украинской армии заменить военную технику времен СССР на современное западное вооружение.

"НАТО и союзники оказали существенную поддержку Украине после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году, в том числе в виде военной и финансовой помощи и обучения десятков тысяч украинских военных", — заявил генсек НАТО в своей речи. — "Все это каждый день меняет ситуацию на поле боя. А после вторжения в феврале союзники активизировались еще больше. Миллиарды евро военной, финансовой и гуманитарной помощи [переданы Украине]. На саммите мы согласуем усиленный Комплексный пакет помощи Украине".

Пока неизвестно, какие именно системы для борьбы с дронами и защиты связи планируют передать ВСУ, однако в последнее время НАТО активно испытывает новые технологии против беспилотных аппаратов. В январе 2022 года члены Альянса начали тестировать систему Sensing for Asset Protection with Integrated Electronic Networked Technology, или сокращенно SAPIENT. Это открытая программная архитектура, объединяющая разные датчики, интерфейсы и модули для повышения ситуационной осведомленности и быстрого принятия защитных мер, попутно снижающая нагрузку на операторов.

Как сообщает правительство Великобритании, во время учений по противовоздушной обороне SAPIENT доказала свою эффективность, ведь с ее помощью военные установили более 70-ти соединений между разными системами противодействия беспилотникам и системами контроля, а также между 17-ю передовыми автономными сенсорными модулями. В некоторых случаях оборудование работало полностью автоматически, тратя менее секунды на обмен данными и принятие решений. После успешных испытаний многие поставщики военных технологий признали SAPIENT основным стандартом для борьбы с дронами, в том числе Министерство обороны США. Теперь конструкторы могут использовать его для совместной разработки модулей, которые будут полностью совместимы друг с другом.

[ + – ] Испытания системы SAPIETN [ + – ] Испытания системы SAPIETN

"Масштабы внедрения SAPIENT предприятиями в странах НАТО впечатляют, ведь это открывает системе путь к открытому коммерческому рынку средств борьбы с беспилотниками, совместимыми с SAPIENT, и делает архитектуру ключевым инструментом на фоне растущего спроса на быструю совместимость с антидроновыми системами во всех странах НАТО", — прокомментировал технический руководитель Defence Science and Technology Laboratory по противодействию БПЛА Дэвид Лугтон.

Как сообщает сайт Battle Updates, в некоторых странах уже используются собственные системы для борьбы с дронами. К примеру, правительство Германии заключило контракт на $27,2 млн c компанией Kongsberg на поставку такого оборудования для своей армии. Кроме того, страна применяет радары Hensoldt Spexer для обнаружения летательных аппаратов.

Корпус морской пехоты США заключил контракт с Kongsberg Protech Systems USA на поставку дистанционно управляемых систем вооружения (RWS) в рамках своей программы морской противовоздушной обороны (MADIS). Модуль PROTECTOR RS6 разворачивается на отдельных платформах с чувствительными сенсорами, которые для уничтожения БПЛА используют пушку XM914E1 калибра 30x113 мм, спаренный пулемет M240 (7,62 мм) и спаренные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Британская компания Blighter передает Украине "умные" радары для борьбы с дронами. Радиолокационные системы A422 могут фиксировать беспилотники на расстоянии до 20 км и выделять до 700 различных целей.