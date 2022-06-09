Blighter передает Украине "умные" радары для борьбы с дронами РФ: чем они хороши (видео)

Blighter А422 может обнаруживать до 700 целей на расстоянии 20 км и отличать БПЛА от птиц.

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До конца июня британская компания Blighter Surveillance Systems отправит в Украину радары для борьбы с дронами. Пресс-служба обнародовала детали на официальном сайте организации.

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В рамках поддержки ВСУ в борьбе с российскими войсками, Blighter пообещала доставить украинцам большое количество радиолокационных систем A422, которые представляют из себя военный радар средней дальности с электронным сканированием за счет решетки, генерирующей непрерывные частотно-модулированные волны. Он может обнаруживать до 700 воздушных и наземных объектов одновременно на расстоянии от 10 м до 20 км, а также определять их тип при помощи искусственного интеллекта. Эффективность зависит от размера дрона, к примеру, маленькие DJI Phantom, которые активно используются в Украине для наблюдения и разведки, радар фиксирует только в 3 км. Программное обеспечение отличает БПЛА от птиц, уменьшая количество ложных тревог.

[ + – ] Радар Blighter B422 Фото: Blighter Surveillance Systems

На сайте Blighter отмечается, что радары серии A400 используют технологию D3 (Digital Drone Detection), которая позволяет им улавливать мельчасшие отражения сигнала от современных БПЛА с пластиковым корпусом, даже когда они летают близко к земле или вблизи зданий, где отражения помех относительно велики. Рабочая частота идеально подходит для обнаружения деталей, таких как провода управления, аккумуляторная батарея, двигатель и модули беспроводной связи.

Радиус обзора составляет 180 градусов, что идеально подходит для обнаружения даже маленьких и медленных целей, летящих на небольшой высоте. Кроме того, радар обладает отличной системой подавления помех, которая позволяет устанавливать ее в городах, на береговой линии и на границах для быстрого реагирования на угрозы, в частности для борьбы с разведывательными беспилотниками. На одной стойке можно установить несколько решеток, чтобы расширить угол обзора вплоть до 360 градусов.

Радары защищены от пыли и воды по стандарту IP66. Среднее время безотказной работы составляет около 65 000 часов без учета дополнительных антенн, креплений и солнцезащитного экрана.

"Мы гордимся тем, что являемся частью широкого пакета военной поддержки, которую Великобритания оказывает украинским силам. Универсальность и надежность радара Blighter A422 как части всесторонне проверенных средств борьбы с БПЛА очень хорошо подходят для поддержки и укрепления боевых операций Украины", — отметил генеральный директор Blighter Джеймс Лонг.

Поставка радаров Blighter A422 Украину дополняет и без того значительную военную помощь, которую Великобритания оказывает Украине. С начала российского вторжения британцы уже отправили большое количество вооружения, в том числе 5000 легких противотанковых комплексов NLAW, ракет Starstreak, бронежилетов, касок и средств связи.

Радары, разработанные Blighter Surveillance Systems, используются более чем в 35 странах мира. Последний заказ компания получила около месяца назад после заключения контракта с одним из членов НАТО из Северной Европы на поставку тактических радаров, устанавливаемых на наземные беспилотные машины, в том числе и Blighter B422.

Ранее сообщали, что ВСУ уже успешно сбивают дроны РФ из-за дешевой электроники. Аналитики предполагают, что из-за коррупции производители устанавливают на БПЛА комплектующие, которые слабо защищены от украинских систем радиоэлектронной борьбы.