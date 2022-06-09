Blighter передає Україні "розумні" радари для боротьби з дронами РФ: чим вони добрі (відео)

Blighter А422 може виявляти до 700 цілей на відстані 20 км та відрізняти БПЛА від птахів.

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До кінця червня британська компанія Blighter Surveillance Systems відправить в Україну радари для боротьби із дронами. Пресслужба оприлюднила подробиці на офіційному сайті організації.

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У межах підтримки ЗСУ у боротьбі з російськими військами, Blighter пообіцяла доставити українцям велику кількість радіолокаційних систем A422, які є військовими радарами середньої дальності з електронним скануванням завдяки решітці, що генерує безперервні частотно-модульовані хвилі. Він може виявляти до 700 повітряних та наземних об'єктів одночасно на відстані від 10 м до 20 км, а також визначати їх тип за допомогою штучного інтелекту. Ефективність залежить від розміру дрона, наприклад, маленькі DJI Phantom, які активно використовують в Україні для спостереження та розвідки, радар фіксує лише за 3 км. Програмне забезпечення відрізняє БПЛА від птахів, зменшуючи кількість хибних тривог.

[ + – ] Радар Blighter B422 Фото: Blighter Surveillance Systems

На сайті Blighter наголошують, що радари серії A400 використовують технологію D3 (Digital Drone Detection), яка дозволяє їм вловлювати дрібні відбиття сигналу від сучасних БПЛА з пластиковим корпусом, навіть коли вони літають близько до землі або поблизу будівель, де відбиття перешкод відносно великі. Робоча частота ідеально підходить для виявлення деталей, таких як дроти керування, акумуляторна батарея, двигун та модулі бездротового зв'язку.

Радіус огляду становить 180 градусів, що ідеально підходить для виявлення навіть маленьких та повільних цілей, що летять на невеликій висоті. Крім того, радар має відмінну систему придушення перешкод, яка дозволяє встановлювати її в містах, на береговій лінії та на кордонах для швидкого реагування на загрози, зокрема для боротьби з розвідувальними безпілотниками. На одній стійці можна встановити кілька ґрат, щоб розширити кут огляду аж до 360 градусів.

Радари захищені від пилу та води за стандартом IP66. Середній час безвідмовної роботи становить близько 65 000 годин без урахування додаткових антен, кріплень та сонцезахисного екрана.

"Ми пишаємося тим, що є частиною широкого пакета військової підтримки, яку Великобританія надає українським силам. Універсальність та надійність радара Blighter A422 як частини всебічно перевірених засобів боротьби з БПЛА дуже добре підходять для підтримки та зміцнення бойових операцій України", — зазначив генеральний директор Blighter Джеймс Лонг.

Постачання радарів Blighter A422 Україну доповнює і без того значну військову допомогу, яку Великобританія надає Україні. З початку російського вторгнення британці вже відправили велику кількість озброєння, зокрема 5000 легких протитанкових комплексів NLAW, ракет Starstreak, бронежилетів, касок та засобів зв'язку.

Радари, розроблені Blighter Surveillance Systems, використовують у понад 35 країнах світу. Останнє замовлення компанія отримала близько місяця тому після укладення контракту з одним із членів НАТО з Північної Європи на постачання тактичних радарів, що встановлюються на наземні безпілотні машини, у тому числі й Blighter B422.

Раніше повідомляли, що ЗСУ вже успішно збивають дрони РФ через дешеву електроніку. Аналітики вважають, що через корупцію виробники встановлюють на БПЛА деталі, які слабко захищені від українських систем радіоелектронної боротьби.