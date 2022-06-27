НАТО збільшить сили швидкого реагування до 300 тисяч бійців, — Столтенберг

За словами генсека Альянсу, у районах, де є потреба, будуть посилені бойові групи до рівня бригад. НАТО має реагувати на кризи та конфлікти.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що НАТО трансформує сили швидкого реагування, а також у рази збільшить їх кількісно. Про це він заявив під час пресконференції.

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За словами Столтенберга, на саміті країни-члени Альянсу збільшать бойові групи у східних країнах блоку до рівня бригад, де це необхідно. НАТО має реагувати на кризи та конфлікти, а також розміщувати більш потужну зброю, враховуючи системи протиповітряної оборони, зміцнення командування і контролю.

"Ми трансформуємо сили реагування НАТО та збільшимо кількість сил швидкої готовності до 300 тисяч", — заявив Столтенберг.

Зазначимо, що наразі сили швидкого реагування налічують приблизно 40 тисяч військових.

Генсек НАТО також заявив, що можливості для широкого діалогу з РФ більше немає. Тому вони визнають Росію загрозою колективній безпеці. Водночас планується збільшити кількість навчань із Грузією.

Старт саміту НАТО в Мадриді відбудеться 28-30 червня. На ньому планується визнати РФ загрозою безпеці, розширити сили НАТО на східному фланзі.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що НАТО змінить оборонну концепцію країн Балтії, щоб РФ не змогла їх захопити.

Також повідомлялося, що НАТО не братиме участі у військовому розблокуванні чорноморських портів для створення експортного коридору для зерна.