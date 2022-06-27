НАТО увеличит силы быстрого реагирования до 300 тысяч бойцов, — Столтенберг

По словам генсека Альянса, в районах, где есть необходимость будут усилены боевые группы до уровня бригад. НАТО должно реагировать на кризисы и конфликты.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что НАТО трансформируют силы быстрого реагирования, а также в разы увеличат их количественно. Об этом он заявил на пресс-конференции.

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По словам Столтенберга, на саммите страны-члены Альянса увеличат боевые группы в восточных странах блока до уровня бригад, где в этом есть необходимость. НАТО должно реагировать на кризисы и конфликты, и размещать более мощное оружие, включая системы противовоздушной обороны, укрепление командования и контроля.

"Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим количество сил быстрой готовности до 300 тысяч", — заявил Столтенберг.

Отметим, что ныне силы быстрого реагирования насчитывают около 40 тысяч военных.

Генсек НАТО также заявил, что возможность для широкого диалога с РФ больше нет. Поэтому они признают Россию угрозой коллективной безопасности. Вместе с тем планируется увеличить количество учений с Грузией.

Старт саммита НАТО в Мадриде пройдет 28-30 июня. На нем планируется признать РФ угрозой для безопасности, расширить силы НАТО на восточном фланге.

Напомним, Столтенберг заявил, что НАТО изменит оборонную концепцию стран Балтии, чтобы РФ не смогла их захватить.

Также сообщалось, что НАТО не будет принимать участия в военном разблокировании черноморских портов для создания экспортного коридора для зерна.