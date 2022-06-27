"РФ не сможет захватить Эстонию": НАТО изменит оборонную концепцию стран Балтии, — Столтенберг

По словам Генсека Альянса, в новой "стратегической концепции" Россия будет обозначена как самая прямая и непосредственная угроза безопасности блока. Также НАТО радикально усилит оборону на востоке, сместив акцент со сдерживания любого вторжения на полную защиту территории.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на ежегодном съезде лидеров организации должен быть согласован новый военный план. Он радикально усилит оборону Альянса на востоке, сместив акцент со сдерживания любого вторжения на полную защиту территории. Он добавил, что РФ не сможет захватить Таллин, несмотря на опасения Эстонии. Об этом генсек НАТО рассказал Financial Times.

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"Я могу заверить вас, что мы смогли защитить страны, граничащие с Россией, на протяжении десятилетий, корректируя свое присутствие в свете оценки угрозы. Мы делали это раньше и будем делать это снова", — сказал он.

Новая "стратегическая концепция", которая будет подписана на саммите в Мадриде на этой неделе, определит ее цели и подходы на следующее десятилетие, а также будет предусматривать значительно расширенный план защиты восточных союзников в ответ на вторжение России в Украину.

По словам Столтенберга, Россия будет обозначена как самая прямая и непосредственная угроза безопасности Альянса.

В издании отмечают, что существующая оборонная позиция НАТО в странах Балтии включает около 8000 иностранных военных во главе с Великобританией, Германией и Канадой для сдерживания любого возможного вторжения и действия в качестве так называемой растяжки в случае вторжения.

Чиновники НАТО согласны с тем, что такой подход к безопасности неактуален из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Генсек Альянса рассказал, что комментарии премьер-министра Эстонии Каи Каллас о защите ее страны "отражают ее опасения". Он добавил, что обсуждал эти вопросы с ней и лидерами Литвы и Латвии.

"Они находились под советской властью в течение десятилетий. У них есть история, когда они на собственном горьком опыте узнали, что значит быть оккупированными и захваченными. Я понимаю, что Каллас хочет большего присутствия НАТО, и я могу ей пообещать больше присутствия. Наша главная обязанность — предотвратить любое нападение на Эстонию или любого другого союзника", — заявил он.

Напомним, 22 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что при нынешних планах обороны НАТО от нападения РФ Эстонию сотрут с лица земли в случае вторжения. По ее словам, существующая концепция Альянса по обороне трех стран Балтии предполагает, что территория может быть захвачена, но впоследствии освобождена в течение 180 дней.

26 июня СМИ сообщили, что Владимир Путин провел экстренное совещание в Москве, на котором обсуждался вариант военных действий РФ против Литвы из-за обострения отношений между странами, связанного с так называемой блокадой Калининграда.