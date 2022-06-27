"РФ не зможе захопити Естонію": НАТО змінить оборонну концепцію країн Балтії, — Столтенберг

За словами Генсека Альянсу, у новій "стратегічній концепції" Росія буде позначена як найпряміша і найбезпосередніша загроза безпеці блоку. Також НАТО радикально посилить оборону на сході, наголосивши на стримуванні будь-якого вторгнення на повний захист території.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на щорічному з'їзді лідерів організації має бути узгоджений новий військовий план. Він радикально посилить оборону Альянсу на сході, змістивши акцент зі стримування будь-якого вторгнення на повний захист території. Він додав, що РФ не зможе захопити Таллінн, незважаючи на побоювання Естонії. Про це генсек НАТО розповів Financial Times.

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"Я можу запевнити вас, що ми змогли захистити країни, які межують з Росією, протягом десятиліть, коригуючи свою присутність у світлі оцінки загрози. Ми робили це раніше і робитимемо це знову", — сказав він.

Нова "стратегічна концепція", яка буде підписана на саміті в Мадриді цього тижня, визначить її цілі та підходи на наступне десятиліття, а також передбачатиме значно розширений план захисту східних союзників у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

За словами Столтенберга, Росія буде позначена як пряма і безпосередня загроза безпеці Альянсу.

У виданні зазначають, що наявна оборонна позиція НАТО в країнах Балтії враховує майже 8 000 іноземних військових на чолі з Великою Британією, Німеччиною і Канадою для стримування будь-якого можливого вторгнення та дії як так звану розтяжку у разі вторгнення.

Чиновники НАТО погоджуються з тим, що такий підхід до безпеки неактуальний через повномасштабну війну РФ проти України. Генсек Альянсу розповів, що коментарі прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас про захист її країни "відбивають її побоювання". Він додав, що обговорював ці питання з нею і лідерами Литви та Латвії.

"Вони були під радянською владою протягом десятиліть. Вони мають історію, коли вони на власному гіркому досвіді дізналися, що означає бути окупованими і захопленими. Я розумію, що Каллас хоче більшої присутності НАТО, і я можу їй пообіцяти більше присутності. Наш головний обов'язок — запобігти будь-якому нападу на Естонію чи будь-якому іншому союзнику", — заявив він.

Нагадаємо, 22 червня прем'єр-міністриня Естонії Кая Каллас заявила, що за нинішніх планів оборони НАТО від нападу РФ Естонію зітруть із землі в разі вторгнення. За її словами, наявна концепція Альянсу з оборони трьох країн Балтії передбачає, що територію може бути захоплено, але згодом звільнено протягом 180 днів.

26 червня ЗМІ повідомили, що Володимир Путін провів екстрену нараду в Москві, на якій обговорювався варіант воєнних дій РФ проти Литви через загострення відносин між країнами, пов'язаного з так званою блокадою Калінінграда.