Війна РФ проти Литви: ЗМІ розповіли про екстрену нараду Путіна в Москві

На нараді в Адміністрації президента Росії були присутні глави Росгвардії, глави АП та інші офіційні особи, стверджують джерела журналістів.

Президент РФ Володимир Путін провів нараду, присвячену загостренню відносин із Литвою через так звану блокаду Калінінграда. На зустрічі, ймовірно, обговорювали варіант початку воєнних дій Москви проти Вільнюса. Про це з посиланням на джерела серед російських журналістів повідомило видання "Сегодня".

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Зокрема, журналісти звернули увагу на відео, на яких зафіксовано, як пізно ввечері, 25 липня, кортеж президента РФ Володимира Путіна їде в бік Кремля, хоча ще вдень у глави російської держави в Санкт-Петербурзі була зустріч із лідером Білорусі Олександром Лукашенком.

У публікації йдеться, що щонайменше одне російське ЗМІ готувало матеріал про підсумки наради у Кремлі, проте їх не опублікували. Факт проведення наради пізніше спростував речник президента РФ Дмитро Пєсков. Водночас російський політтехнолог, який у 2014 році підтримував бойовиків у Луганську, повідомив, що "щось сталося", однак необхідно "дочекатися офіційних нюансів", уточнивши, що "це зовнішній кейс", а "всередині Росії все ок".

Джерело видання припустило, що Пєсков спростував факт проведення наради в Кремлі через те, що жодного рішення за його підсумками не ухвалили. Журналісти вважають, що керівництво РФ вирішило почекати, доки США "переконає Литву відмовитися від блокади". Крім цього, у Путіна станом на 25 червня сподівалися, що Вільнюс зважиться на скасуванні блокади й внаслідок тиску Євросоюзу.

Проте за кілька годин до наради у президента РФ президент Литви Ґітанас Науседа публічно відкинув можливість будь-яких поступок з литовської сторони в питанні транзиту підсанкційних товарів на російську територію.

Нагадаємо, 18 липня Литва припинила транзит приблизно 50% експортних товарів залізницею через Калінінградську область РФ. У відповідь у Росії пригрозили "у будь-який спосіб" розв'язати цю проблему і перестати визнавати членство Литви в Євросоюзі. Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев зі свого боку заявив, що населення Литви очікують на серйозні наслідки після початку так званої блокади Калінінграда.

Представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова вказала, що відповідь Москви на дії Вільнюса не буде дипломатичною.