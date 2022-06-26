Война РФ против Литвы: СМИ рассказали об экстренном совещании Путина в Москве

На совещании в Администрации президента России присутствовали глава Росгвардии, глава АП и другие официальные лица, утверждают источники журналистов.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное обострению отношений с Литвой из-за так называемой блокады Калининграда. На встрече, предположительно, обсуждался вариант начала военных действий Москвы против Вильнюса. Об этом со ссылкой на источники среди российских журналистов сообщило издание "Сегодня".

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В частности, журналисты обратили внимание на видео, на которых зафиксировано, как поздно вечером 25 июля кортеж президента РФ Владимира Путина едет в сторону Кремля, хотя еще днем у главы российского государства в Санкт-Петербурге была встреча с лидером Беларуси Александром Лукашенко.

В публикации говорится, что по меньшей мере одно российское СМИ готовило материал об итогах совещания в Кремле, однако он не был опубликован. Факт проведения совещания позже опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время российский политтехнолог, который в 2014 году поддерживал боевиков в Луганске, сообщил, что "кое-что произошло", однако необходимо "дождаться официальных нюансов", уточнив, что "это внешний кейс", а "внутри России все ок".

Источник издания допустил, что Песков опроверг факт проведения совещания в Кремле из-за того, что никакого решения по его итогам принято не было. Журналисты считают, что руководство РФ решило подождать, пока США "убедит Литву отказаться от блокады". Помимо этого у Путина по состоянию на 25 июня надеялись, что Вильнюс решится на отмену блокады и вследствие давления Евросоюза.

Тем не менее, за несколько часов до совещания у президента РФ, президент Литвы Гитанас Науседа публично отверг возможность каких-либо уступок с литовской стороны в вопросе транзита подсанкционных товаров на российскую территорию.

Напомним, 18 июля Литва прекратила транзит примерно 50% экспортных товаров по железной дороге через Калининградскую область РФ. В ответ в России пригрозили "любыми способами" решить эту проблему и перестать признавать членство Литвы в Евросоюзе. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в свою очередь заявил, что население Литвы ожидают серьезные последствия после начала так называемой блокады Калининграда.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала, что ответ Москвы на действия Вильнюса не будет дипломатическим.