Естонію зітруть із землі, якщо плани НАТО не зміняться, — прем'єр-міністерка

За словами Каї Каллас, звірства в Бучі показали неефективність оборонних планів Альянсу для країн Балтії. Концепція "віддати й звільнити" припускають розміщення в країнах Балтії лише по тисячі натовських солдатів.

Напередодні прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що за нинішніх планів НАТО з оборони від нападу РФ країна зникне з політичної карти, а історичний центр Таллінна буде зруйнований вщент. За словами Каллас, чинні плани НАТО з оборони трьох балтійських країн припускають, що ця територія може бути захоплена та згодом звільнена протягом 180 днів. Про це повідомляє FT.

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Естонська прем'єрка нагадала, що з початку масштабного вторгнення РФ в Україну минуло вже більше днів.

"Якщо порівняти масштаби України та країн Балтії, можна зробити висновок про те, що наші країни та наші культури можуть бути повністю знищені, — зазначила Каллас. — Ті з вас, хто відвідував Таллінн і знають наше старе місто з його багатовіковою історією та культурою — все це буде стерто з карти, зокрема наш народ, наша нація".

Така заява прозвучала напередодні саміту НАТО, який наступного вівторка відбудеться в Мадриді та на якому обговорюватимуть питання безпеки балтійських країн і плани щодо оборони східного флангу.

Який план НАТО для захисту країн Балтії?

План НАТО із захисту Латвії, Литви й Естонії передбачає, що в кожній із країн можуть бути розміщені до тисячі або близько того натовських солдатів, які виконуватимуть стримувальну функцію, що можна порівняти з мінною розтяжкою. Проте, за словами естонської прем'єрки, звірства російських солдатів у Бучі сталися протягом 80 днів після початку вторгнення — і тому концепція "віддати й звільнити", як зазначила Каллас, не дуже й ефективна.

Прем'єр-міністерка повідомила, що в бесіді з іноземними військовослужбовцями, дислокованими в Естонії (більшість із них — британці), їй пояснили, що за поточних планів НАТО їх просто знищать під час потенційного російського вторгнення.

Нагадаємо, що на військових навчаннях ЗС РФ перед самітом НАТО відпрацьовуються ракетні удари по Естонії. Влада Естонії звинуватила кремлівське керівництво в порушенні повітряного простору.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ погрожували серйозними наслідками для населення Литви у відповідь на блокаду Калінінграда. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев пообіцяв, що Кремль готує заходи у відповідь після заборони 50% російського імпорту й експорту через територію Литви.