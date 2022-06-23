Эстонию "сотрут с лица земли", если планы НАТО не изменятся, — премьер-министр

По словам Каи Каллас, зверства в Буче показали неэффективность оборонных планов Альянса для стран Балтии. Концепция "отдать и освободить" предполагает размещение в странах Балтии только по тысяче натовских солдат.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что при нынешних планах НАТО по обороне от нападения РФ страна исчезнет с политической карты, а исторический центр Таллинна будет разрушен до основания. По словам Каллас, существующие планы обороны НАТО по обороне трех балтийских стран предполагают, что эта территория может быть захвачена и впоследствии освобождена в течение 180 дней. Об этом сообщает FT.

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Эстонский премьер напомнила, что с начала масштабного вторжения РФ в Украину прошло уже больше стал дней.

"Если сопоставить масштабы Украины и стран Балтии, можно сделать вывод о том, что наши страны и наши культуры могут быть полностью уничтожены, — отметила Каллас. — Те из вас, кто посещал Таллинн и знают наш старый город с его многовековой историей и культурой — все это будет стерто с карты, в том числе наш народ, наша нация".

Такое заявление прозвучало в преддверии саммита НАТО, который в следующий вторник состоится в Мадриде и на котором будут обсуждаться вопросы безопасности балтийских стран и и планы по обороне восточного фланга.

Какой план у НАТО для защиты стран Балтии?

План НАТО по защите Латвии, Литвы и Эстонии предполагает, что в каждой из стран могут быть размещены до тысячи или около того натовских солдат, выполняющих сдерживающую функцию, сравнимую с минной растяжкой. Однако, со слов эстонского премьера, зверства российских солдат в Буче произошли в течение 80 дней после начала вторжения — и поэтому концепция "отдать и освободить", как отметила Каллас, не очень-то и эффективна.

Премьер-министр сообщила, что в беседе с иностранными военнослужащими, которые дислоцированы в Эстонии (большинство из них — британцы), ей объяснили, что при текущих планах НАТО их просто уничтожат во время потенциального российского вторжения.

Напомним, что на военных учениях ВС РФ перед саммитом НАТО отрабатываются ракетные удары по Эстонии. Власти Эстонии обвинили кремлевское руководство в нарушении воздушного пространства.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ пригрозили серьезными последствиями для населения Литвы в ответ на блокаду Калининграда. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал, что Кремль готовит ответные меры после запрета 50% российского импорта и экспорта через территорию Литвы.