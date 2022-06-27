НАТО не хоче брати участь у військовому розблокуванні українських портів

Заступник генсека Альянсу Мірча Джоане вважає, що Україна за сприяння РФ може організувати безпечні коридори у Чорному морі для подальшого відправлення врожаю.

НАТО не розглядає сценарій участі у військовому розблокуванні чорноморських портів і створенні коридору для подальшого експорту українського зерна. Про це в інтерв'ю виданню "Європейська правда" заявив заступник генсека Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоані.

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За його словами, можлива участь НАТО в розблокуванні українських портів, оскільки це може призвести не до вирішення ситуації, а до подальшої ескалації повномасштабного конфлікту.

Заступник генсека Альянсу наголосив, що союзники з військового блоку зараз розробляють інші сценарії відновлення експорту пшениці, зокрема через нові сухопутні коридори. Перша стратегія, за словами Джоані, передбачає постачання зерна залізницею та автошляхами в порти країн ЄС, що дозволить вже зараз вивозити якусь частину врожаю, призначеного для продажу.

Другий сценарій — організувати безпечні коридори Чорним морем за сприяння Російської Федерації, яка є стороною повномасштабної війни.

"Туреччина, яка є членом Альянсу, виконує конструктивну роль. Вона намагається знайти рішення. Також правильним учасником із пошуку рішення про експорт зерна є ООН. Ми хочемо якнайшвидше вирішення (проблеми — ред.) того, що відбувається на Сході України й у Чорному морі", — підсумував Джоані в інтерв'ю журналістам.

Нагадаємо, наприкінці травня в МЗС РФ допустили розблокування українських портів для відновлення експорту зерна за умови, якщо країни Заходу скасують санкції проти Росії. Президент країни-агресора Володимир Путін, зі свого боку, стверджував, що Москва не заважає вивезенню українського врожаю у країни ЄС. Глава Кремля також звинуватив країни Заходу у "роздуванні істерики" та небажанні вплинути на Київ для розмінування Чорного моря.

Також повідомлялося, що на тлі блокади портів Україна почала експортувати своє зерно через Румунію та Польщу.