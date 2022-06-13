Україна експортує зерно через Румунію і Польщу, — МЗС

За словами заступника міністра закордонних справ Дмитра Сеніка, Київ зміг організувати два шляхи для експорту продовольчої продукції. Найближчим часом має з'явитися третій маршрут — через країни Балтії.

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Україна організувала два коридори через Румунію і Польщу для експорту зерна та запобігання глобальній продовольчій кризі. Про це в межах Азіатського саміту з безпеки у Сінгапурі розповів заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік, пише агентство Reuters.

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За його словами, ці маршрути не можна назвати ідеальними, оскільки вони створюють "вузькі місця", що уповільнюють ланцюжок поставок. Зокрема, українська залізниця працює з колією, що відрізняється від польської, тому зерно доводиться перевантажувати в інші потяги. Однак на кордоні не так багато перевантажувальних чи складських приміщень, що створює певні труднощі.

Експорт зерна через Румунію передбачає транспортування залізницею до портів на річці Дунай і завантаження вантажів на баржі для відправлення в порт Констанца, що загалом є складним і дорогим процесом.

"Ми робимо все можливе, щоб розвинути ці маршрути", — наголосив дипломат.

Водночас, Україна веде переговори з країнами Балтії про створення третього коридору для експорту продуктів харчування.

Сенік не уточнив, скільки зерна вже перевезено або скільки всього буде перевезено цими маршрутами.

Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. Нині на території країни зберігається приблизно 30 мільйонів тонн зерна.

Нагадаємо, 18 000 тонн української кукурудзи прибули до Іспанії новим морським шляхом. За словами директора іспанської компанії Agafac Бруно Біда, ця невелика партія кукурудзи свідчить про імпорт з України.

12 червня президент Туреччини Реджеп Ердоган анонсував нові переговори із Зеленським і Путіним. Президенти говоритимуть про розблокування експорту українського зерна.