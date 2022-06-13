По новому морскому пути: 18 000 тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию

По словам директора испанской компании Agafac Бруно Бида, эта небольшая партия кукурузы свидетельствует о возобновляющемся импорте из Украины.

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Утром в понедельник,13 июня, корабль с 18 тысячами тонн украинской кукурузы прибыл в испанский порт Ла-Корунья. Местные фермеры сообщили, что для этой цели использовался новый морской путь, призванный обойти блокаду украинских портов. Об этом сообщает CNN.

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В пресс-релизе портовой службы отмечается, что грузовое судно Alppila до рассвета пришвартовалось к порту Ла-Корунья и что ко вторнику его должны разгрузить.

Производители корма для животных из организации Agafac заявили, что это первая партия украинских зерновых, которую доставили в Испанию по "новому морскому пути" через Балтийское море, чтобы обойти блокаду украинских портов российскими ВМС.

"Это небольшая партия кукурузы, но это также свидетельство возобновляющегося импорта из Украины, — заявил директор Agafac Бруно Бид в интервью журналистам. По его словам, региональные производители корма для животных из группы Agafac ежегодно закупали 40% всей своей кукурузы из Украины в период с января по июнь. Украинское зерно на грузовиках перевозят из Западной Украины на территорию Польши и Румынии, а первая партия кукурузы была доставлена в Испанию из польского порта Свиноуйсьце.

По словам заместителя главы украинского МИДа Дмитрия Сеника, Украина пытается организовать новые маршруты поставок при посредничестве властей Румынии, Польши и стран Балтии, чтобы блокированные 22 млн тонн зерна в украинских портах прибыли по назначению.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль, по словам представителей Еврокомиссии, использует пищевые продукты как инструмент террора. Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Запада не могут терпеть бомбардировки зернохранилищ и блокаду украинских портов.