Кремль использует еду как инструмент террора, — Еврокомиссия

По словам главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен, Запад не может терпеть бомбардировки зернохранилищ и блокаду украинских портов. А долг ЕС в том, чтобы разоблачить российскую дезинформацию.

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В среду, 8 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Кремлевский режим использует еду в качестве одного из инструментов из своего "арсенал террора". Об этом сообщает Sky News.

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Во время выступления перед представителями Европарламента в Страсбурге глава Еврокомиссии заявила, что Запад не может терпеть российские бомбардировки зернохранилищ и блокаду портов Украины.

"Еда уже стала составляющей кремлевского арсенала террора. И мы не можем это терпеть", — заявила она. — Я думаю, что это единственные слова, которыми возможно описать бомбардировки Россией зернохранилищ, блокаду украинских портов, а в некоторых случаях и кражу зерна из Украины".

По словам фон дер Ляйен, сейчас в Украине заблокировано около 20 млн тонн зерна, а долг ЕС состоит в том, чтобы разоблачить российскую дезинформацию.

Ранее Фокус сообщал, что разблокировать порты Украине могут помочь противокорабельные ракеты Harpoon. Появление у ВСУ ракет производства Boeing станет убедительным аргументом для Кремля. Напомним, что из-за блокады портов Украине приходится искать новые экспортные возможности.