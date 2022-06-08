Кремль використовує їжу як інструмент терору, — Єврокомісія

За словами голови відомства Урсули фон дер Ляєн, Захід не може терпіти бомбардування зерносховищ та блокаду українських портів. А борг ЄС у тому, щоб викрити російську дезінформацію.

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У середу, 8 червня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Кремлівський режим використовує їжу як один із інструментів зі свого "арсенал терору". Про це повідомляє Sky News.

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Під час виступу перед представниками Європарламенту у Страсбурзі глава Єврокомісії заявила, що Захід не може терпіти російські бомбардування зерносховищ та блокаду портів України.

"Їжа вже стала складовою кремлівського арсеналу терору. І ми не можемо це терпіти", — заявила вона. — Я думаю, що це єдині слова, якими можна описати бомбардування Росією зерносховищ, блокаду українських портів, а в деяких випадках і крадіжку зерна з України".

За словами фон дер Ляєн, зараз в Україні заблоковано близько 20 млн. тонн зерна, а борг ЄС полягає в тому, щоб викрити російську дезінформацію.

Раніше Фокус повідомляв, що розблокувати порти Україні можуть допомогти протикорабельні ракети Harpoon. Поява у ЗСУ ракет виробництва Boeing стане переконливим аргументом для Кремля. Нагадаємо, що через блокаду портів Україні доводиться шукати нові експортні можливості.