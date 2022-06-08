Кремль використовує їжу як інструмент терору, — Єврокомісія
За словами голови відомства Урсули фон дер Ляєн, Захід не може терпіти бомбардування зерносховищ та блокаду українських портів. А борг ЄС у тому, щоб викрити російську дезінформацію.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
У середу, 8 червня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Кремлівський режим використовує їжу як один із інструментів зі свого "арсенал терору". Про це повідомляє Sky News.
Під час виступу перед представниками Європарламенту у Страсбурзі глава Єврокомісії заявила, що Захід не може терпіти російські бомбардування зерносховищ та блокаду портів України.
"Їжа вже стала складовою кремлівського арсеналу терору. І ми не можемо це терпіти", — заявила вона. — Я думаю, що це єдині слова, якими можна описати бомбардування Росією зерносховищ, блокаду українських портів, а в деяких випадках і крадіжку зерна з України".
За словами фон дер Ляєн, зараз в Україні заблоковано близько 20 млн. тонн зерна, а борг ЄС полягає в тому, щоб викрити російську дезінформацію.
Раніше Фокус повідомляв, що розблокувати порти Україні можуть допомогти протикорабельні ракети Harpoon. Поява у ЗСУ ракет виробництва Boeing стане переконливим аргументом для Кремля. Нагадаємо, що через блокаду портів Україні доводиться шукати нові експортні можливості.