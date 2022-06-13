Новим морським шляхом: 18 000 тонн української кукурудзи прибули в Іспанію

За словами директора іспанської компанії Agafac Бруно Біда, ця невелика партія кукурудзи свідчить про імпорт з України.

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Вранці в понеділок, 13 червня, корабель із 18 тисячами тонн української кукурудзи прибув до іспанського порту Ла-Корунья. Місцеві фермери повідомили, що для цього використовували новий морський шлях, покликаний обійти блокаду українських портів. Про це повідомляє CNN.

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У пресрелізі портової служби зазначається, що вантажне судно Alppila до світанку пришвартувалося до порту Ла-Корунья і до вівторка його повинні розвантажити.

Виробники корму для тварин з організації Agafac заявили, що це перша партія українських зернових, яку доставили до Іспанії "новим морським шляхом" через Балтійське море, щоб обійти блокаду українських портів російськими ВМС.

"Це невелика партія кукурудзи, але це також є свідченням відновлюваного імпорту з України", — заявив директор Agafac Бруно Бід в інтерв'ю журналістам. За його словами, регіональні виробники корму для тварин з групи Agafac щорічно закуповували 40% усієї своєї кукурудзи з України в період з січня по червень Українське зерно на вантажівках перевозять із Західної України на територію Польщі та Румунії, а першу партію кукурудзи доставлено до Іспанії з польського порту Свіноуйсьце.

За словами заступника глави українського МЗС Дмитра Сеніка, Україна намагається організувати нові маршрути поставок за посередництвом влади Румунії, Польщі та країн Балтії, щоб блоковані 22 млн тонн зерна в українських портах прибули за призначенням.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль, за словами представників Єврокомісії, використовує харчові продукти як інструмент терору. Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни Заходу не можуть терпіти бомбардування зерносховищ та блокаду українських портів.