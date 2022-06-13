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Экономика Российско-украинская война

Украина экспортирует зерно через Румынию и Польшу, — МИД

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Украина ищет новые маршруты для экспорта зерна.

По словам заместителя министра иностранных дел Дмитрия Сеника, Киев смог организовать два пути для экспорта продовольственной продукции. В ближайшее время должен появиться третий маршрут — через страны Балтии.

Украина организовала два коридора через Румынию и Польшу для экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса. Об этом в рамках Азиатского саммита по безопасности в Сингапуре рассказал заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник, пишет агентство Reuters.

По его словам, эти маршруты нельзя назвать идеальными, так как они создают "узкие места", замедляющие цепочку поставок. В частности, украинская железная дорога работает с колеей, отличающейся от польской, поэтому зерно приходится перегружать в другие поезда. Однако на границе не так много перегрузочных или складских помещений, что создает определенные трудности.

Экспорт зерна через Румынию подразумевает транспортировку по железной дороге в порты на реке Дунай и погрузку грузов на баржи для отправки в порт Констанца, что в целом является сложным и дорогостоящим процессом.

"Мы делаем все возможное, чтобы развить эти маршруты", — подчеркнул дипломат.

В то же время, Украина ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта продуктов питания.

Сеник не уточнил, сколько зерна уже перевезено или сколько всего будет перевезено по этим маршрутам.

Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире. В настоящее время на территории страны хранится около 30 миллионов тонн зерна.

Напомним, 18 000 тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому пути. По словам директора испанской компании Agafac Бруно Бида, эта небольшая партия кукурузы свидетельствует о возобновляющемся импорте из Украины.

12 июня президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным. Президенты будут говорить о разблокировке экспорта украинского зерна.