Імітував обстріл РФ: на Миколаївщині депутата зловили за крадіжкою зерна (фото)

Депутат місцевої ради від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" розкидав уламки ракет, імітуючи наслідки обстрілів, а сам тишком вивантажив зерно на склад.

Депутату Миколаївської місцевої ради від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа — за життя", повідомили про підозру в шахрайстві. Чиновник імітував знищення партії зерна внаслідок обстрілів. Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у 2022 році одне з товариств у Миколаївській області уклало з іноземною фірмою міжнародний контракт на поставку зерна сої. Тим часом депутат міськради вирішив заробити кошти та організував товариству перевалку, завантаження сої.

Судно з якого перевантажили зерно на склад депутата Фото: Офіс генпрокурора

Окрім цього, він обіцяв допомогти оформити супровідні та митні документи, для цього депутат залучив підконтрольну йому підрядну організацію.

У лютому 2022 році на території порту в Миколаєві підконтрольна підозрюваному фірма розпочала завантаження іноземного судна соєю.

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України та обстрілів, у Миколаєві та на території порту, завантаження судна зупинили, а екіпаж, який складався з іноземних громадян евакуювали. Користуючись ситуацією, депутат організував вивантаження частини зерна сої в приміщення складу на території порту.

"Щоб приховати злочинну діяльність, депутат організував розкидання уламків ракет, імітуючи влучання в склад ворожих снарядів та знищення зерна. В подальшому він звернувся до поліції щоб зафіксувати пошкодження", — сказано у повідомленні.

Уламки ракети, який розкидав чиновник Фото: Офіс генерального прокурора

Розкидав уламки ракет, щоб імітувати знищення зерна Фото: Офіс генпрокурора

Підозрюваний розпорядився зерном сої на власний розсуд, спричинивши товариству збитки в 23 мільйони гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора депутату однієї із міських рад на Миколаївщині повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання депутату міськради запобіжного заходу.

Нагадаємо, на початку жовтня Фокус писав про нову схему шахрайства. Жінка, яка називає себе "Богородицею", нібито зцілює "енергією" пораненого українця, який лікується за кордоном. Його дружина влізла у борги, щоб врятувати коханого та віддає гроші жінці, яка "енергетично підтримує" його.